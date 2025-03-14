聽新聞
0:00 / 0:00
大罷免出手？傅崐萁住家遭搜索 疑與「競選小物案」有關
國民黨立院黨團總召傅崐萁位於花蓮住處今天遭到搜索，據傳與先前被告發的競選小物案有關，由北檢指揮調查局北機站直接從台北派人下來搜索，花蓮檢調全不知情。搜索當時，傅崐萁及其妻縣長徐榛蔚都不在家。
傅崐萁去年被爆料提供藍營立委候選人各1萬組修容組作為競選小物，小物由花蓮「戰天下」公司負責，有名嘴上月到北檢告發，傅及「戰天下」蘇姓負責人涉及反滲透法，檢調今天動作，疑與此案有關係。
傅崐萁住處位於吉安鄉，也是徐榛蔚的縣長官邸。據了解，幾名調查局人員今天上午9時許進入搜索，還帶了一只行李箱準備查扣證物，因徐榛蔚人在日本參訪，立法院也在會期中，兩人當時都不在家。記者致電蘇姓負責人，手機已轉接語音信箱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言