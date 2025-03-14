大罷免出手？傅崐萁住家遭搜索 疑與「競選小物案」有關

國民黨立院黨團總召傅崐萁位於花蓮住處今天遭到搜索，據傳與先前被告發的競選小物案有關，由北檢指揮調查局北機站直接從台北派人下來搜索，花蓮檢調全不知情。搜索當時，傅崐萁及其妻縣長徐榛蔚都不在家。

傅崐萁去年被爆料提供藍營立委候選人各1萬組修容組作為競選小物，小物由花蓮「戰天下」公司負責，有名嘴上月到北檢告發，傅及「戰天下」蘇姓負責人涉及反滲透法，檢調今天動作，疑與此案有關係。