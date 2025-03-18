【專家之眼】陸委會民調vs.賴敵對談話：綠宣矛盾對決

最近國內外局勢的發展，正可讓人好好檢視所謂台派如何捍衛台灣利益。

從美國與烏克蘭總統白宮大吵、逼烏上談判桌，乃至於使台積電大舉赴美投資的一連串表現，都顯示出美國國力日衰、以鄰友為壑趨勢。就在系列發展中，賴政府推升了兩岸敵對氣氛。按理說，美中台三邊利益考量，不是都樂見此局勢發展。美國在面對烏克蘭時表現難看，是為了準備推動聯俄制中，川習會已聞樓梯響，炒起台灣議題，可成為川普一張牌，而國務院恰巧對賴所為表示默許；但中國大陸經濟表現不好，加上貿易戰，需要專注處理內外壓力；至於台灣，自賴政府上台以來，除了內部政治對立外，經濟乏善可陳，對美保台的疑心，也上升到高點，重要的是，賴還需要時間解決能源與備戰不足問題；不禁讓人好奇，為何一定要選在此時升高局勢？

說賴政府推升了兩岸緊張，是因為中共對我態度與動作從來沒有變過，但賴卻將之形容成愈來愈嚴重。自從蔣經國總統開放赴大陸探親，為三不政策開了口子，到李登輝繼任總統，終止動員戡亂時期，兩岸關係逐漸進入大發展時代。近幾年因為藍營稱綠不承認九二共識、綠說中共野心變大，解放軍機艦繞島頻繁，但類似頻率行動，蔡政府也沒大張旗鼓宣布對岸為敵對勢力。李以降歷任總統明知對方想法手段，卻不公開如此宣稱，就是知道兩岸關係複雜，留有灰色空間，對台較為有利。唯有賴宣稱敵對、沒有選擇。

賴的宣稱，其實問題頗多。首先，他以中國為對象，雖符合所屬黨派一貫兩國觀點，卻違背了歷任政府一直把中共與中國分開立場，甚至也違反了川普政府申明：就在本月，美國務卿盧比歐還要求本國使館針對中國政府行為發言時，應避免把中國人民與中共混在一起。原因很簡單，沒人希望與大陸人民為敵。唯有「尚勇」的賴國安隊伍，既未繼承前朝智慧，也昧於美國用心。國安問題愈處理愈大還能安於其位，這也算官員本事。

其次，賴勾勒出的兩岸緊張，與陸委會民調吹的風向相反。在賴的說法裡，先提中共手段愈來愈嚴重，台灣內部也出現愈來愈多配合案例，因此賴政府才需要特別採取措施。然而，過去陸委會對兩岸情勢公布的委託民調，大多站在壓倒性的支持政府立場。從趨勢上，也看不出國人對中華民國離心離德跡象。

且看該會今年3月公布最新民調：近9成贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」；8成以上認為兩岸交流要對等尊嚴、不設政治前提；長期進行，也為學界引用的「民眾對當前兩岸關係之看法」民調，支持統一選項仍是低迷不振；去年「民眾對總統國慶談話及兩岸相關議題之看法」民調，9成以上支持賴總統「四個不變」主張、8成以上不認同中共說「台灣是中國領土的一部分」、近9成支持台灣未來及兩岸關係發展由台灣人民決定。之所以羅列民調細節，只是要呈現一點：如果相信陸委會的民調，那幾乎是完全無法看出中共統戰功力。既然統戰無法、認同又沒變化，為何在賴的嘴裡，認同可能混淆，滲透可以嚴重呢？

這就讓我們進入賴談的間諜案證據與統戰例子，是否嚴重到讓賴政府沒有選擇？檢視所言，包括2024年因共諜案起訴人數是2021年的三倍多、統促黨、復康聯盟黨、台灣軍政府等為中國發展叛國組織，布建武裝力量案例云云。

其所言案例，有些尚在審判中，並未定罪，似有指導判案之嫌；而如前述，中共手段與過去類似，兩岸交流又沒比以前多的前提下，最近一、二年起訴的間諜案卻愈來愈多，最終定罪比例多少？又是否與過去完全執政時修法及檢調手段更有關係？我們一再呼籲政府應勇於公布數據，但目前為止，賴總統仍只單提起訴案量。

由此具體評估賴總統歸納的五大國安風險，就有以下疑問：在台社會民心長期穩定前提下，為何歷任總統權衡後，尤其是馬蔡政府不公開宣布對岸為敵國？以賴宣布的第一個風險：對國家主權威脅為例：中共從來沒停止對我主權聲索，為何在綠營治下，M503航線開設才告完成、我方也失去了海峽中線、乃至於金馬禁限制水域的控制權？如果情況至此有嚴重趨勢，為什麼蔡政府不宣布為敵，要等賴總統來做？其他風險亦多有類似疑問。至於定居證等議題雖新，卻似是沒注意到中共更想掌握台人動向的心意。

簡單來說，在陸委會告訴我們萬眾一心的穩定局勢裡，賴在此時走向激化兩岸局勢道路，是有選擇的。特別是在烏克蘭下場與台積電投資案之後，賴政府還要選擇當美國一張牌，不想當年烏克蘭欲進北約時，其實也是配合了美歐利益，結果現在被逼坐上談判桌。

人民應該很想知道賴政府是怎麼計算台灣利益的，否則所謂台派，應該改稱「美」派比較適宜。之所以加上括號，是因為再怎麼配合，台灣終究不是美國。