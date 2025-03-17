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中國藉抗戰勝利80週年操作統戰 僑委會：自打耳光

中央社／ 台北17日電

民進黨立委林楚茵今天說，中國企圖以「抗戰勝利80週年」為名，操作「兩岸同屬一中」的統戰策略，並與國慶活動掛鉤，扭曲歷史；僑務委員會委員長徐佳青說，這是自打耳光，中華人民共和國建國才70年，怎麼去打80年前的戰爭。

徐佳青今天赴立法院外交及國防委員會報告僑務業務。

林楚茵質詢說，僑委會預算刪減影響層面廣泛，包括，對外宣傳費、國外旅費都被削減，連基本耕耘國際僑界的機會都受限。

徐佳青表示，盡量不犧牲僑務活動，她已向僑委會工作人員說，若能坐經濟艙，就不坐商務艙，在5小時以下、不用過夜的狀況，盡量這樣安排，甚至她自己也會搭廉價航空。

林楚茵接著表示，中國正加大對全球僑界的滲透，甚至企圖以「抗戰勝利80週年」為名，操作「兩岸同屬一中」的統戰策略，並與國慶活動掛鉤，扭曲歷史、混淆國際視聽。

徐佳青指出，今年是二戰終戰80週年，中國企圖在國際塑造他們是戰勝國，但事實上中華人民共和國當時還沒成立，「建國70年怎麼打80年的戰爭？」，中國自打耳光。

另外，民進黨立委陳冠廷質詢指出，目前政府法規英譯中「僑民」與「僑居國外之國民」一律被翻譯為Chinese citizens residing abroad，不僅未能忠實反映原文意涵，更可能削弱全球台灣人正名運動的成果，進而影響海外台灣人的權益。

徐佳青回應表示，僑委會已注意到此問題，並在2個月前接獲海外僑民投書後，立即與總統府相關單位聯繫。總統府迅速交辦行政院，2週前已召集跨部會會議，針對英譯名詞討論整體改善方案。

僑委會 徐佳青 林楚茵

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