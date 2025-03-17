北京欲形塑抗戰80周年戰勝國 僑委會：中共建國僅70年

今年適逢中華民國對日本抗戰勝利80週年，中共持續爭奪抗戰話語權。僑委會委員長徐佳青今天說，中共想要重新解釋歷史，塑造他們才是戰勝國的形象，「事實上當時他們都還沒成立，成立70年怎麼可能打80年的戰爭」，此舉形同是打自己耳光，應該要清楚呈現史實資料。

立法院外交及國防委員會今天邀請徐佳青報告業務概況，民進黨立委林楚茵質詢時指出，今年度總預算被大幅刪減，包括國內外旅費、政策宣傳費等，往往都不是行政單位得到教訓，而是一般民眾與海外僑民受害，詢問僑委會如何應對未來挑戰。

徐佳青表示，有關總預算的審查狀況，本來在委員會都很融洽，後來送到院會就不理想，因此自己早在今年初就告誡同仁，「如果可以坐經濟艙，就不要坐商務艙」，5小時以下航程、不用過夜都盡量這樣安排，而她本人也選擇搭乘廉價航空。

徐佳青也說，目前在有限的資源之下，盡量不要犧牲僑務活動，然而針對國內外旅費被刪減，僑委會現在可以說是頭很痛，因為本來金額就不多，統刪20%造成嚴重影響，全國各地都有僑生要視察，只好在分工上採行降低出差人數、跨處室整併等做法。

林楚茵再指，中國近年運用各種方式滲透，不僅在春節的英文譯名做文章，甚至連駐外領使館都發放「新春暖心包」，徐佳青則說，「他們喜歡大撒幣，對我們來說就是量入為出」，尤其是今年特別有感，自己最近都跟僑團預告，補助可能不增還要略減，拜託大家辦理活動盡量整合。

林楚茵表示，中國領事館人員密集拜會傳統僑社，春節期間甚至致贈紅包禮金，反觀藍白立委刪減今年度總預算，僑委會的考驗跟壓力變得非常大。徐佳青說明，過去到傳統僑社跟宗親會，僑委會也會添一些香油錢，儘管金額不是很多，但是業務費被統刪，確實也會產生影響，「本來包500元，現在可能450元，類似這樣量入為出。」

林楚茵說，中國的滲透方式非常多，傳出今年會以抗戰勝利、光復80周年為主題，塑造兩岸同屬一中的形象，甚至結合半年後的國慶活動慶祝。

徐佳青坦言，確實有聽到這種說法，在過去幾年的統戰過程，中共想要重新解釋歷史，而今年是二戰終戰80周年，當然也想要塑造自己是戰勝國的形象，「事實上當時中共都還沒成立，他們只有成立70年，怎麼可能去打80年的戰爭，等於打到他們自己耳光。」

此外，民進黨立委沈伯洋質詢時也關切總預算議題，徐佳青答詢時則表示，僑委會在今年初就面臨尷尬處境，因為官方網站要重新營運，很多項目早在去年就已經開標，如今預算缺口達到近200萬元，而業務費、國內外旅費同樣受到影響，如果相關預算無法順利解凍，對於下半年的業務推動將會造成很大挑戰。