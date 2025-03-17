陸外交部備「暖心包」搞統戰 僑委會：起不了太大作用

僑委會委員長徐佳青今天表示，中國運用春節活動展開文化統戰，結合其駐外領使館發放「新春暖心包」，寄送具有地方特色的新春小物，企圖用小禮物收買海外僑心，然而我國多數海外僑胞，經濟狀況都在水準之上，這點小小的東西，起不了什麼作用。

立法院外交及國防委員會今天邀請徐佳青報告業務概況，僑委會在書面報告中指出，近年農曆除夕前，中國國僑辦結合其駐外領使館，準備超過7萬份「新春暖心包」，寄送具有地方特色的新春小物給海外僑胞，規模逐年增加，併同透過海外華媒廣宣，想要傳達中國更加關懷僑胞的印象，間接影響海外僑民對我國的向心力。

徐佳青會前受訪時表示，對於中共近期的滲透威脅行為，很多民主國家都祭出外國人代理法等調查，同時也逮捕不少共謀協力者，不過對岸的手法推陳出新，尤其是在農曆年間發放「新春暖心包」，企圖用小禮物收買海外僑心，「事實上大多數海外僑胞，個人經濟狀況都在水準之上，這點小小的東西，對他們起不了什麼作用。」

徐佳青指出，面對中共的滲透威脅，國際社會逐漸提高警覺，只有少部分一帶一路的國家，可能有少數僑民受到影響，僑委會也都持續密切觀察，今年度預算有部分刪減凍結，可能會在補助項目受到影響，「中共是否在來回之間，有更多機會透過大撒幣收買人心，這個部分我們密切關注。」

徐佳青認為，暖心包只是小東西，農曆年節期間應景，「對他們自己的僑民，大概有這樣的需求」，但是對於台灣僑民來說，這種暖心包起不了什麼太大作用，僑委會必須如實呈現相關情事。