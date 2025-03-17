吳玉山：台灣迫切需要「和平研究」

兩岸局勢升高，中央研究院院士吳玉山昨天表示，和平是民主之母，台灣現在迫切需要和平研究，台灣社會需要「烏鴉」，針對相關議題站出來、說出問題，讓眾人有更廣闊討論空間。文化部前部長龍應台認為，台灣需要「和平推」而非兵推。

龍應台基金會昨舉辦「思沙龍」講座，邀請吳玉山以「沒有和平，民主會怎樣？」為題演講。龍應台表示，過去看國際媒體上的戰亂流離鏡頭，大部分講敘利亞，對台灣人來說有些遙遠，但在俄烏戰爭開打後，台灣人的感覺就不一樣了，大部分會覺得「我們已經真的走到十字路口」。

吳玉山認為，台灣非常迫切需要和平研究，今年台灣外在安全環境惡化，戰爭逐漸迫近，對岸軍事威脅升溫，兩岸關係快速惡化，國內備戰動作如役男當兵年限增加、軍事預算大幅增加，國家安全凌駕一切。同時，國外研判兩岸開戰的機率增加，最常被提到的年份是二○二七年，顯示時間迫近，戰爭已不是遙遠想像，而是眼前可能發生的狀況。

吳玉山指出，國內碰到對和平的各式主張，有些主張備戰，這是現實主義的和平主張，還有人可能說必須要減緩發生衝突的原因，這被認為是建構主義的和平主張。他提醒應關注幾點，包括和平與戰爭的影響、帶來和平與戰爭的原因及如何避戰、止戰（和平倡議）。

吳玉山說，當前局勢，愈來愈多人認為戰爭有可能發生，戰爭是個「黑天鵝」，是非常少數狀況，但儘管機率不高，仍要當成非常不得了的事；教宗方濟各在世界和平日文告說「戰爭是一場空，是一場挫敗」，賴總統則說「和平無價，戰爭沒有贏家」。

龍應台認為，多年來「和平」一詞就如打地鼠遊戲，一冒出來就被打下去，和平在台灣社會似乎已被貶為等同於投降、敗國、背叛，又或有人認為和平等於幼稚、不實際，但台灣是民主社會，特質應是政府決策能被足夠監督，且民間社會有足夠知識力和判斷力，防止任何一個政黨把國家帶上危局之路。

「為什麼只有兵推，沒有和平推？」龍應台表示，民主是手段不是目的，是要透過民主手段去獲得自由，「台灣需要和平推而不是兵推」，這才是真正要努力的事，才能避免台灣不被盟友出賣而變成強權桌上一盤菜。