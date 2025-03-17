美國務院 鼓勵和平解決兩岸問題

賴清德總統日前公開稱中國大陸為「境外敵對勢力」，美國國務院十五日回覆本報記者提問表示，美國會持續支持台灣面對來自中國大陸的施壓，鼓勵和平解決兩岸問題，反對任何單方面企圖以武力或脅迫的方式改變兩岸現狀。總統府對美方回應表達高度歡迎與誠摯感謝。

賴總統十三日召開國安高層會議，會後首度公開指稱「中國是境外敵對勢力」，並提出五大國安威脅、十七項因應策略。記者去信美國國務院，國務院發言人十五日表示，有注意到賴總統的「政策提議」（policy proposals），但並未說明此舉是否涉及改變兩岸現狀（status quo）。

國務院發言人表示，美國會持續支持台灣面對來自中國大陸的軍事、經濟、資訊和外交的施壓活動，也重申鼓勵和平解決兩岸問題，反對任何單方面企圖以武力或脅迫的方式改變兩岸現狀。

國務院發言人指出，正如美國總統川普曾說過的，台海的和平與穩定符合美國長遠利益，台海的和平穩定是國際社會安全與繁榮不可缺少的要素。

總統府發言人郭雅慧表示，台海及區域和平穩定是國際社會最大共識，同時牽動全球共同核心利益，台灣作為區域負責任的一員，從來不是升高情勢的一方，而是致力於與理念相近國家攜手合作，維護區域安全穩定的力量，未來台灣將持續強化國防與社會韌性，堅定與全球民主夥伴站在一起，共同維護區域的安全穩定與繁榮發展。

郭雅慧表示，中國長期以灰色地帶襲擾、認知戰、法律戰及混合戰等複合式手段進行威權擴張，印太地區民主國家包括台灣、日本、菲律賓與澳洲等國都受影響，近日中國在越南、菲律賓及紐澳外海等各方海域遂行單邊威脅騷擾及挑釁，不斷升高區域緊張情勢，意圖改變現狀及破壞以規則為基礎的國際秩序，已是國際社會公認的破壞區域及台海和平穩定的麻煩製造者，賴總統針對台灣當前五大國安威脅推出十七項策略的目的，正是為了因應中共對台灣日益嚴重的威脅進行反制，以維持台海和平穩定現狀。

「賴十七條」除了提及恢復軍事審判制度，兩岸交流也全面緊縮，包括清查國人申請中國大陸身分證件、明確影藝人員涉危害國家尊嚴言行的查處範圍、建立宗教團體赴陸交流揭露制度及文化、學術、教育等交流審查。