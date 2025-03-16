「武統就是暴力」陸配被廢居留許可 卓榮泰強硬表態：台灣不歡迎這種人

陸配「亞亞」因武統言論，被廢止在台依親居留許可。行政院長卓榮泰今天在民進黨「人民是頭家」政策宣講會上強硬表態，直指武統主張是暴力行為，桃園作為國家的門戶，歡迎友好國家來訪，但對於主張武統的人，無論身分為何，就請他離開。

民進黨「人民是頭家」政策宣講會今天下午在桃園中壢登場，卓榮泰約5點上台致詞，侃侃而談長達近50分鐘。

卓榮泰表示，桃園是國家的門戶，大家都歡迎友好國家從桃園進來「但如果有人在台灣高喊武統，說要用武力統一台灣，無論他是什麼人，我們叫他就從桃園出去，好不好？」

卓榮泰強調，武統是暴力，暴力就是跟全民為敵，只要跟全民為敵，就要請他離開這個地方；特別感謝內政部長劉世芳帶領的團隊，對主張武統的人採取行動，讓對台灣不客氣、主張武統的人在最短的時間內離開台灣；台灣絕不容許武統力量破壞安寧，「台灣不歡迎這種人，請你回去你的地方。我們台灣要維持尊嚴，維護國家的主權。」

針對國防議題，卓榮泰提到中國大陸軍事活動頻繁，中國的軍機、軍艦隨時在台灣周邊演習，國防部的預算卻被立法院凍結，國民黨、民眾黨主導的國會「不顧台灣這些英雄守護國土的國軍，大量向我們刪除、凍結預算」，負責海上安全的海巡署預算也面臨類似問題。

卓榮泰表示，賴清德總統日前在國安高層會議指示，國防預算要達到GDP3%「這是我們現在國家政策的主軸。我們想要向全世界展示自我防衛的決心，向全世界表示一個正確的消息，說我們自己維護自己。」

卓榮泰也說，面對中國威脅，和平有兩種選擇，「一種是我們國家夠強，一種是束手投降。我們選擇哪一種？我們就是要國家夠強，不要束手投降。」呼籲民眾支持將國防預算提高到GDP的3%「讓我們的國軍英雄保護我們的國家。」