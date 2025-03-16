兩岸局勢升 學者：和平是民主之母 需要和平推而非兵推

在賴總統近日明確大陸為「境外敵對勢力」，並提出五大國安威脅和十七項因應措施後，兩岸局勢再蒙壓力。中研院院士吳玉山表示，和平是民主之母，台灣現在迫切需要和平研究，若台海開戰會對全世界產生影響。台灣社會需要烏鴉，在相對開放的環境裡，要有人針對相關議題站出來說出問題，讓眾人有更廣闊的討論空間。作家、前文化部長龍應台則指，面對兩岸關係，台灣需要和平推而非兵推，以避免成為強權桌上的一盤菜。

龍應台基金會3月16日舉辦2025年「思沙龍。不尋常對話」，邀請吳玉山以「沒有和平，民主會怎樣？」為題演講，分析民主與和平的共生關係。龍應台首先說道，過去看國際媒體上的戰亂流離鏡頭，大部分講的是敘利亞，這對台灣人來說或有些遙遠，但在俄烏戰爭開打後，台灣人的感覺就不一樣了，大部分會覺得「我們已經真的走到十字路口」。

吳玉山認為，現在台灣非常迫切需要的是和平研究，今年台灣外在安全環境惡化，戰爭已逐漸迫近，對岸軍事威脅升溫，兩岸關係快速惡化，國內備戰動作，役男當兵年限增長，軍事預算大幅增加，國家安全凌駕一切。同時，國外研判兩岸開戰的機率增加，最常被提到的一個年份是2027年，現在已是2025年顯示時間正在迫近，戰爭已不是遙遠想像，而是眼前可能發生的狀況。

吳玉山續指，現在國內碰到對和平的各式各樣主張，有些主張會說應該去備戰，這是現實主義的和平主張，還有人可能說必須要減緩發生衝突的原因，這個被認為是建構主義的和平主張等等。那碰到這些主張時，除身家性命，自然會關切民主跟自由。他提醒，應該關注幾點，包括：一和平與戰爭的影響；二、帶來和平與戰爭的原因為何；三、如何避戰、止戰（和平倡議）。

吳玉山再指，和平是民主之母，不論是歐美國家或是中華民國的憲政發展史，都讓眾人看到和平跟穩定是自由民主之母，而戰爭或戰爭的威脅都會讓自由民主卻步。他呼籲，「台海開戰會對全世界產生影響」，台灣社會需要烏鴉，在相對開放的環境裡，針對相關議題要有人站出來說出問題，讓眾人有更廣闊的討論空間。

另，吳玉山提到，愈來愈多人認為戰爭有可能發生，特別戰爭是個「黑天鵝」，是非常少數會發生的狀況，儘管機率不高，但要當成非常不得了的事情。就如教宗方濟各在2025年世界和平日文報說，「戰爭是一場空，是一場錯犯」，而賴總統則說，「和平無價，戰爭沒有贏家」。

龍應台形容，多年來「和平」一詞就如打地鼠遊戲，一冒出來後就被打下去。和平在台灣社會似乎已被貶為等同於投降、敗國、背叛，又或有人認為和平等於幼稚、不實際。但台灣是民主社會，特質應是政府決策能被足夠監督，且民間社會有足夠知識力和判斷力，防止任何一個政黨把國家帶上危局的路。

龍應台最後提到，「為什麼只有兵推，沒有和平推？」民主是手段不是目的，是要透過民主的手段去獲得自由，「台灣需要和平推而不是兵推」，這才是真正要努力的事，才能避免台灣不被盟友出賣變成強權桌上的一盤菜。