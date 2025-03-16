翁曉玲稱打麻將不能說「五筒」 沈伯洋4字反擊：虧是法學教授

有陸籍配偶在抖音鼓吹武統言論，日前遭移民署發布廢止在台居留許可。國民黨立委翁曉玲昨天在臉書發文，稱以後在台灣打麻將時不能說五筒，因與「武統」同音。民進黨立委沈伯洋今反擊翁曉玲「過度延伸」。

沈說，言論自由會因不同時間、空間、身分有所差異，今天是中配拿居留證，講一些武統言論，這是在世界各國的移民都不准的事，批評翁故意將這件事情放在台灣人身上，批翁曉玲「虧她還是法學教授」。

另外，對於拋出國安法庭，被國民黨立委馬文君、吳宗憲等人認為是戒嚴？沈伯洋說，這三個立委包括翁曉玲與吳宗憲還是法律人，還反問他們「是否要回去看一下，現在的法庭就有國安專股」，只是不夠理想，因法官輪調、專業性、動機的問題，這是現存就有的機制，只是要把它強化。

沈伯洋酸，如果國民黨這些立委認為現在就有的機制是有戒嚴問題，「哇賽，台灣已經戒嚴很多年了」。沈說，真正違反國安法、與中國接觸的，一直都是國民黨這些人，翁曉玲就是跟傅崐萁到中國接觸高官，這種中間人就是立法委員，不用報備、不用行程透明化。