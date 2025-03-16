快訊

延平中學招考作文《那一天，我流下了眼淚》 家長驚：逾半爸媽被賜死

琉球店家傻眼！澳門遊客叫救護車疑為搭便車裝病 車抵衛生所又不看病

聽新聞
0:00 / 0:00

翁曉玲稱打麻將不能說「五筒」 沈伯洋4字反擊：虧是法學教授

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

有陸籍配偶在抖音鼓吹武統言論，日前遭移民署發布廢止在台居留許可。國民黨立委翁曉玲昨天在臉書發文，稱以後在台灣打麻將時不能說五筒，因與「武統」同音。民進黨立委沈伯洋今反擊翁曉玲「過度延伸」。

沈說，言論自由會因不同時間、空間、身分有所差異，今天是中配拿居留證，講一些武統言論，這是在世界各國的移民都不准的事，批評翁故意將這件事情放在台灣人身上，批翁曉玲「虧她還是法學教授」。

另外，對於拋出國安法庭，被國民黨立委馬文君、吳宗憲等人認為是戒嚴？沈伯洋說，這三個立委包括翁曉玲與吳宗憲還是法律人，還反問他們「是否要回去看一下，現在的法庭就有國安專股」，只是不夠理想，因法官輪調、專業性、動機的問題，這是現存就有的機制，只是要把它強化。

沈伯洋酸，如果國民黨這些立委認為現在就有的機制是有戒嚴問題，「哇賽，台灣已經戒嚴很多年了」。沈說，真正違反國安法、與中國接觸的，一直都是國民黨這些人，翁曉玲就是跟傅崐萁到中國接觸高官，這種中間人就是立法委員，不用報備、不用行程透明化。

對於赴中納管的修法又被擋，沈伯洋說，已經被擋了29加13次，藍白接力擋這個法案，很明顯就是心裡有鬼，不想要讓台灣建立國安體制。

民進黨立委沈伯洋今天出席罷免李彥秀公民團體連署活動。記者林麗玉／攝影
民進黨立委沈伯洋今天出席罷免李彥秀公民團體連署活動。記者林麗玉／攝影

沈伯洋 翁曉玲

延伸閱讀

軍事法庭審不到「粽子頭」 沈伯洋拋國安法庭：已和顧立雄討論半年

沈伯洋要成立國安法庭 馬文君：想控制社會剷除異己

賴清德宣布恢復軍事審判 沈伯洋認為還不夠：應成立國安法庭

遭爆曾承認監控網路言論 沈伯洋報案批又再造謠

相關新聞

翁曉玲稱打麻將不能說「五筒」 沈伯洋4字反擊：虧是法學教授

有陸籍配偶在抖音鼓吹武統言論，日前遭移民署發布廢止在台居留許可。國民黨立委翁曉玲昨天在臉書發文，稱以後在台灣打麻將時不能...

軍事法庭審不到「粽子頭」 沈伯洋拋國安法庭：已和顧立雄討論半年

賴清德總統宣布將恢復軍事審判制度，民進黨立委沈伯洋也拋出國安法庭。沈今天出席罷免李彥秀公民團體的連署活動時受訪表示，他認...

兩岸觀策／鼓戰者誅、引戰者侯 台灣海峽危機再升高

簡稱「全國兩會」的中國全國政協、人大會議已於上周落幕。外界常將全國兩會稱為中國的年度政治大戲，而如今的兩會也確實已成為一...

學者：賴總統國安法制方案是展現民主韌性的風險管理

總統賴清德日前提出恢復軍事審判制度，遠景基金會副執行長宋承恩認為，賴清德提出的國安法制方案展現了「民主韌性的風險管理」，...

剷異己起手式？賴清德國安談話 她嘆只差沒像尹錫悅戒嚴

賴清德總統日前召開國安高層會議，會後以「五大國安威脅」為由，定調大陸為境外敵對勢力端出17項策略，包括檢討軍事審判法，恢...

稱對岸敵對勢力改變現狀？美國務院：挺台面對大陸施壓

賴清德總統日前公開稱中國大陸為「境外敵對勢力」，美國國務院15日未回答此舉是否涉及改變兩岸現狀（status quo）；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。