軍事法庭審不到「粽子頭」 沈伯洋拋國安法庭：已和顧立雄討論半年

賴清德總統宣布將恢復軍事審判制度，民進黨立委沈伯洋也拋出國安法庭。沈今天出席罷免李彥秀公民團體的連署活動時受訪表示，他認為軍事法庭與國安法庭這兩個要選一個做，軍事審判要建立的制度相對複雜，國安法庭就是比較快速的另外一個做法。

沈伯洋也透露，其實他與國防部長顧立雄已經有在討論國安法庭、國防法庭等，已經有討論半年。

沈伯洋拋出國安法庭，今天他提到，過往軍事法庭一直被詬病的，可能獨立性不夠、官官相護問題、還有隸屬國防部，非司法院及法務部，會有讓大家質疑的部分，所以要讓軍事審判正常化，要建立的制度相對複雜，包括新的軍事法官法官法、新的檢察官檢察法，所以他才拋出比較快速做這件事的方法，國安法庭是另外一個做法。

沈說，國安法庭就在一般普通法庭，一般法庭在建構國安法庭就好，不過要有新的專業訓練，需要專職的法官專門做國安法庭。他也建議國安法庭的理由，是因為軍人滲透都是透過中間人，中間人很多都是退役軍人，不會用軍法、軍事法庭審判，就會變成案子有人在軍事法庭，有人在普通法庭，變成粽子頭、退役將領反而無法用真正到專業去審判。

所以他拋出國安法庭的兩點理由，沈說，第一理由是共犯問題，純軍事法庭不能處理共犯問題，也不能處理身分轉換問題；第二個理由，如果用普通法院，不用重新建立法官獨立性，軍事審判因隸屬國防部，需要重新制度改革，會花時間比較久，不過比較久的優點，可以慢慢討論，如果急的話，國安法庭會比較快。

對於國民黨立委傅崐萁今天說賴總統要恢復軍事審判，民進黨現在要戒嚴嗎？沈則批評傅崐萁對中文的理解有點問題，沈說，賴總統談話講得非常清楚，軍事審判是針對現役軍人，且是犯國安法特定的犯罪，這個軍事審判與以前不一樣，要重新設計一套獨立性、也符合專業性的軍事審判，與一般民眾、宗教團體要被軍事審判，一點關係都沒有。傅崐萁這樣的無限延伸，是要轉移他自己案件的焦點。