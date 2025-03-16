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剷異己起手式？賴清德國安談話 她嘆只差沒像尹錫悅戒嚴

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。本報資料照片
台北市議員游淑慧。本報資料照片

賴清德總統日前召開國安高層會議，會後以「五大國安威脅」為由，定調大陸為境外敵對勢力端出17項策略，包括檢討軍事審判法，恢復軍事審判制度。國民黨北市議員游淑慧在政論節目提到，「今天賴清德只差沒有像尹錫悅一樣，說出戒嚴兩個字」。

游淑慧說，感覺在野黨要有一種「滅頂之災」的感覺。日前連製造兩個陸配新聞，本來是小個案卻都用特定媒體大規模揭露，沒有特定媒體報導大家怎麼知道有一位華碩陸配員工有這麼誇張的事；如果網紅八炯沒有檢舉，大家怎麼知道會有一位陸配亞亞有這樣的武統言論，都在媒體揭露下，然後火速處理。

游說，接著賴清德就宣布震撼的國安談話，柯建銘所謂的大罷免，賴清德大登場時刻到了，大登場、大肅殺、大清洗，接下來民進黨的大罷免就會大成功，這就是剷除異己的起手式。

游說，今天賴清德點名的不只有國民黨，點名的對象多了，包括黑道、媒體、名嘴，只要批評當政、批評今上，都有可能是中共同路人。所以往後主張跟大陸交流的就叫做「通敵」，因為把大陸當作敵人；把反民進黨的叫做「內亂，這些都是刑法上很重的罪，通敵內亂外患都是叛國罪。

國安 賴清德 陸配

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