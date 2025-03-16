稱對岸敵對勢力改變現狀？美國務院：挺台面對大陸施壓

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
賴清德總統日前公開稱中國大陸為「境外敵對勢力」，美國國務院15日未回答此舉是否涉及改變兩岸現狀（status quo）；國務院表示，美國會持續支持台灣面對來自中國大陸的施壓。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統日前公開稱中國大陸為「境外敵對勢力」，美國國務院15日未回答此舉是否涉及改變兩岸現狀（status quo）；國務院表示，美國會持續支持台灣面對來自中國大陸的施壓。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前公開稱中國大陸為「境外敵對勢力」，美國國務院15日未回答此舉是否涉及改變兩岸現狀（status quo）；國務院表示，美國會持續支持台灣面對來自中國大陸的施壓。

賴清德總統13日召開國安高層會議，會後他首度公開指稱「中國是境外敵對勢力」，並提出5大國安威脅、17項因應策略。

本報記者14日去信美國國務院，除了請國務院對此做出評論，也詢問賴清德總統此言是否涉及改變兩岸現狀。

國務院發言人15日表示，國務院有注意到賴總統的「政策提議」（policy proposals），不過國務院並未直接回答記者提問，而是請本報記者詢問賴總統辦公室，請賴總統辦公室做說明。

國務院發言人並表示，美國會持續支持台灣面對來自中國大陸的軍事、經濟、資訊和外交的施壓活動。

國務院發言人重申，美國鼓勵和平解決兩岸問題，反對任何單方面企圖以武力或脅迫的方式改變兩岸現狀。

國務院發言人指出，正如美國總統川普曾說過的，台海的和平與穩定符合美國的長遠利益，並認為，台海的和平穩定是國際社會的安全與繁榮不可缺少的要素。

賴清德總統日前除了首次公開稱中國大陸是境外敵對勢力，同時也提出17項策略；「賴17條」中除了恢復軍事審判制度，兩岸交流也全面緊縮，包括清查國人申請中國大陸身分證件、明確影藝人員涉危害國家尊嚴言行的查處範圍、建立宗教團體赴陸交流揭露制度及文化、學術、教育等交流審查。

國務院 美國

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