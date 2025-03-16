學者看賴17條：藉亡國感助罷免動員

賴清德總統提出十七項反統戰措施，並將中國定義為「境外敵對勢力」。學者認為，正值大罷免期間，賴總統的說法除了反制大陸「反分裂國家法」，意在藉由「芒果乾」（亡國感）情緒，加深罷免立委的仇很值。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，罷免若有「亡國感」發酵，民進黨更容易動員民眾，賴總統雖一直沒對罷免表態，但看起來意見跟民進黨立院黨團總召柯建銘並無分歧，賴總統以總統高度談國安議題，在此情境下，一定是與罷免連動。

台北大學公行系教授劉嘉薇說，賴總統直接定義中國大陸為「境外敵對勢力」，超越歷任總統說法，讓兩岸更加緊張，除了提前反制大陸「反分裂國家法」實施廿周年的談話，在台灣內部也藉由「芒果乾」情緒，加深罷免立委仇很值。

清華大學兼任助理教授何志勇說，我方早在一九九○年代初期，廢除「動員戡亂臨時條款」，我方片面認為中國大陸已不是叛亂團體，因此才有辦法進行交流。如今賴總統一句話重新定義，恐比動員戡亂臨時條款更為單向片面。

亞太和平研究基金會執行長董立文則表示，中國外交部長王毅最近在兩會記者會惡意扭曲聯合國大會第二七五八號決議文，宣稱說台灣只有一個名稱「中國台灣省」，就是公開、明確地否定中華民國的存在，且意圖以武力脅迫的方式消滅台灣主權獨立的地位，中共當然是境外敵對勢力。