聽新聞
0:00 / 0:00

國安修法／藍：用更大民主 因應扣紅帽

聯合報／ 記者王千豪張曼蘋／台北報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。記者陳正興／攝影

賴清德總統宣布十七項國安政策後，民進黨立院黨團也預計在四月份陸續排審相關法案，替大罷免添柴火。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，早有心理準備，國民黨也會思考是否提出對案；國民黨立委賴士葆則說，將用更大民主因應綠營扣紅帽子。

王鴻薇直言，當國民黨在講民生法案的時候，民進黨已經開始提案，尤其現在「賴十七」推出後，限縮言論自由、人民遷徙自由等，這就是想要轉移民生法案的焦點，包括普發現金一萬元、還假於民、核電延役等法案。

賴士葆表示，他們會訴求用更大的民主來因應民進黨扣紅帽，例如用公投讓全民決定是否支持賴總統的恢復軍審法，以及限縮兩岸人民交流等政策。另外，當然也要持續推動民生法案，如還稅於民、重啟核電減少台電虧損，以抑制電價上漲等。

談及未來審法案時如何攻防，不具名國民黨立委建議，委員會審查時，可以祭出人海戰術，透過大量發言，將民眾擔憂的問題逐一向賴政府釐清，否則不能輕易讓法案出委員會。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷也說，賴清德未經跟社會溝通討論，即貿然恢復「軍事審判」，引發諸多質疑和不安，負責執行的國防部長顧立雄更違反過去「絕對不允許軍法復辟」的承諾，民進黨立院黨團總召柯建銘過去也說「軍事司法審判基本上已經違憲」，在在顯示民進黨的昨是今非、自打嘴巴，為了幫大罷免添柴火無所不用其極。

張啓楷強調，民眾黨捍衛國家安全的同時，也重視台灣的自由民主和人權不能因此倒退，等民進黨政府提出相關法律案和具體條文，民眾黨委員會嚴格審視及把關。

張啓楷 柯建銘 王鴻薇 罷免 賴士葆 賴清德

延伸閱讀

軍事審判法若送立院三讀 民眾黨團將推因應措施

綠拚國安法案添罷免柴火 藍營：用更大民主因應紅帽子

大罷免之際傅崐萁住家遭搜 王鴻薇：綠追殺讓人人自危

賴清德定調大陸為敵對勢力 賴士葆：升級抗中變仇中

相關新聞

國安修法／綠：國安法會期 炒熱大罷免

賴清德總統提出中國大陸對我五大國安威脅、十七項因應策略，正值「大罷免」加溫階段，立院民進黨籍召委預計四月起，陸續排案審查...

國安修法／藍：用更大民主 因應扣紅帽

賴清德總統宣布十七項國安政策後，民進黨立院黨團也預計在四月份陸續排審相關法案，替大罷免添柴火。國民黨立院黨團書記長王鴻薇...

學者看賴17條：藉亡國感助罷免動員

賴清德總統提出十七項反統戰措施，並將中國定義為「境外敵對勢力」。學者認為，正值大罷免期間，賴總統的說法除了反制大陸「反分...

陸配「亞亞在台灣」再發影片 稱是離台前感言

「亞亞在台灣」劉姓陸配今晚再發影片表示，移民署已派專員把公文送至家中，要求10天內離境，否則會強制驅離，因打亂對其小孩的...

賴總統宣布恢復軍審 卓揆澄清：絕對不是恢復威權時代

賴清德總統日前召開國安會議，提出五大國安威脅、17項因應策略，包含恢復軍法審判。行政院長卓榮泰今說，恢復軍審僅限於現役軍...

賴清德要恢復軍事審判 退休軍法官：先為過去魯莽廢除錯誤道歉

賴清德總統提出17項反統戰措施，包括恢復軍事審判，但因和過往民進黨主張大相逕庭，引發質疑。一位退休軍法官今天表示，民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。