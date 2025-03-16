國安修法／綠：國安法會期 炒熱大罷免

賴清德總統提出中國大陸對我五大國安威脅、十七項因應策略，正值「大罷免」加溫階段，立院民進黨籍召委預計四月起，陸續排案審查「國家安全法」、「反滲透法」等多項國安法案。民進黨人士不諱言，民進黨已定位立院這會期為「國安法會期」、「大罷免會期」，與府院黨分進合擊，凸顯藍白親中立場，炒熱大罷免連署、投票氣氛。

行政院表示，對於這十七項策略究竟牽涉多少修訂法律或辦法，各部會仍在盤點研議。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，黨團成員針對國安修法提出諸多版本。

民進黨立委王定宇表示，現役軍人向解放軍效忠並非言論自由範圍，因此他提案修國安法，希望加重罰則。

民進黨立委沈伯洋則提案修正國家安全法，強化國家核心關鍵技術營業祕密保護。

民進黨立委陳冠廷表示，他已提出「國家安全法」、「反滲透法」、「國家機密保護法」三部法案修正案，明確要求設立國安專業法庭，由具備國安專業知識的法官審理相關案件。

民進黨人士表示，民進黨已將這個立法院會期定位為「國安法會期」、「大罷免會期」，兩者互為表裡，所涉及的修法範疇不只在外交與國防委員會，將以此為槓桿，與民進黨中央舉辦的下鄉宣講呼應，凸顯藍白親中立場，炒熱大罷免投票情緒。