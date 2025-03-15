賴總統宣布恢復軍審 卓揆澄清：絕對不是恢復威權時代

賴清德總統日前召開國安會議，提出五大國安威脅、17項因應策略，包含恢復軍法審判。行政院長卓榮泰今說，恢復軍審僅限於現役軍人觸犯5項軍事罪名，和一般人民無涉，絕對不是在野黨所說的「恢復威權時代」。

賴清德總統13日召開國安會議，會後宣示「中國是境外敵對勢力」，提出五大國安威脅、17項因應策略，其中一項策略是恢復軍法審判制度，引起軒然大波，不少人認為是「開倒車」，在野黨更批評是「回到威權時代」。

卓榮泰今表示，中共軍機不斷擾台、軍艦一再在台灣周遭不定期演習，對台灣造成這麼大的傷害與威脅，國防不能空虛，國防預算不能刪減；以海巡人員為例，平常就要抓偷渡、抓毒品、打擊犯罪，如果油料費用被刪除凍結，如何保衛國家人民安全？士氣一點都不能刪。

卓榮泰說，賴清德總統已經宣布國防預算要調高到GDP的3%，就是為了展現自我防衛的決心；台灣一定可以努力辦到，就像世界棒球12強賽時，是台灣最團結的時刻。台灣團結要靠人民，人民是國家的主人，這也是他代表中央政府，要向全民請託的。

卓榮泰表示，賴清德總統前天開國家安全會議，會中宣告中國是境外敵對勢力，對台灣無所不用其極地滲透，連現役軍人都被滲透；為了保障國人安全，賴總統說，針對現役軍人叛亂、利敵、洩密、廢弛職務及抗命等5項軍事犯罪，一律恢復軍法審判。

卓榮泰解釋，軍法審判只針對現役軍人的這5項犯罪，不是針對全民，因此絕對不是在野黨所說的「恢復威權時代」；大家對賴總統要有信心，現在和過去絕對不一樣，對國家，對民主也要有信心。