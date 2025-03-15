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國民黨擬拋兩公投 柯建銘批把台灣人當3歲小孩騙

中央社／ 台北15日電

總統賴清德拋出恢復軍事審判制度，國民黨團擬提公投做反制。民進黨團總召柯建銘今天表示，賴總統一再強調台灣不可能戒嚴，國民黨的公投案根本莫名其妙，把台灣人當3歲小孩在騙，根本是最大的詐騙集團。

總統賴清德日前拋出恢復軍事審判制度議題，引發外界討論。國民黨團擬提公投反制，公投提案主文內容包括「是否同意效法烏克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判」，並推動另一案為反廢死公投。

柯建銘今天下午舉行記者會指出，國民黨團稱要推動反廢死公投及反軍事戒嚴、軍事審判的公投，這根本莫名其妙，因為憲法法庭去年就宣判死刑合憲，法務部也在今年1月執行死刑，而賴總統也一再強調台灣不可能戒嚴，國民黨根本把台灣人當3歲小孩在騙。

針對賴總統日前提到，中國已是反滲透法所定義的境外敵對勢力。前總統馬英九呼籲應召開國是會議，不可專斷獨行；國民黨主席朱立倫則談及，賴總統公然成為國際的麻煩製造者，更是30年來第一次將對岸定位為敵對、準戰爭關係。

對此，柯建銘抨擊，明明沒有九二共識，但馬英九也在騙，更曲解前總統李登輝1991年修憲廢止的動員戡亂臨時條款。柯建銘說明，中國想併吞台灣，當然是敵對國，馬英九要化獨漸統是他們家的事。

談及罷免議題，柯建銘回應，2024年剛選舉完不久，國民黨團總召傅崐萁就說要讓民進黨找不到人當官，這意味是國民黨先發動罷免，民進黨只是反罷免，沒有民進黨先罷免這件事。

柯建銘強調，最近聽聞國民黨有「葉元之防線」，但藍白都要倒了，那來的葉元之防線，在民意之下絕對滅頂，藍白最好放下屠刀，就地解散、以謝國人。

公投 國民黨 柯建銘

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