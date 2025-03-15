賴清德要恢復軍事審判 退休軍法官：先為過去魯莽廢除錯誤道歉

賴清德總統提出17項反統戰措施，包括恢復軍事審判，但因和過往民進黨主張大相逕庭，引發質疑。一位退休軍法官今天表示，民進黨應先道歉，坦承魯莽廢除軍審制是錯誤之舉，否則只是凸顯軍審制淪為政客的政治鬥爭工具。

退休軍法官表示，現役軍人掌有武裝力量與軍事情資機密，若有洩密、叛亂、利敵等行為，影響程度更甚於一般民眾，且因為軍人身分特殊，有涉及整體國家安全之犯罪行為，應有加速處理與加重懲儆之必要性。

退休軍法官指出，但因洪仲丘事件，導致軍審走入歷史，當時的民進黨，是如何大聲疾呼應該要廢除軍審，認為軍審違法違憲，但大法官釋字第436號解釋，已肯認軍審存在並不違反憲法。

退休軍法官呼籲，民進黨應該先出面為過去對待軍事審判制度的態度予以道歉，坦承思慮不周、倉促行事、魯莽而廢除軍審制是錯誤之舉，先彌補過錯，再談重新建立，方為正辦，否則只是凸顯軍審制或任何國家之制度、資源，都只是淪為政客的政治鬥爭工具而已。

退休軍法官提到，剛好時任人權律師顧立雄現為國防部長，正好是時候來為當時的發言做出相關彌補，顧立雄應該要非常珍惜這個機會，若有智慧處理得當，歷史也將會為其留下一筆紀錄。

退休軍法官呼籲，希望朝野能理性協商，審慎思考兩岸當前關係與未來處境，勿再度淪為政治口水的攻防戰，拖累改革時程，因為日後若有不利的影響，都是全民要共同承擔的，以全民百姓福祉為依歸、以國家安全維護為首要，才是政府與民代要共同努力達成的大業。