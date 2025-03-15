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總統提反制中國統戰策略 藍：假借反共行綠色恐怖

中央社／ 台北15日電

總統賴清德針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略。國民黨團今天表示，賴政府假借「反共」、「國安」之名，在全台行「威權」、「綠色恐怖」、「準戒嚴」之實，其目的是在恫嚇在野黨、恫嚇全民。

總統賴清德13日召開國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等17項因應策略，並指出，中國已是反滲透法所定義的「境外敵對勢力」。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿表示，嚴重敬告總統賴清德，若只想利用「司法」、「反共」、「國安」為由，恫嚇在野黨、恫嚇國會，不但無效，更將是煽動台灣仇恨政治、製造全民對立、破壞民主法治的千古罪人。

國民黨團批判，現在賴政府假借「反共」、「國安」之名，在全台行「威權」、「綠色恐怖」、「準戒嚴」之實，其目的是在恫嚇在野黨、恫嚇全民，中華民國的民主不是「人民做主」，只能「民進黨做主」、「賴清德做主」。

國民黨團提到，賴清德政府面對在野黨、國會的監督、質疑，具體回應就是「統統抓起來」，民眾黨前主席柯文哲被關、國民黨立法院黨團總召傅崐萁被不當政治搜索，民進黨內被賴總統整肅的異己早已噤若寒蟬，這跟當年的「麥卡錫紅色恐怖」何異。

國民黨團強調，提醒賴總統，要當好一國之君，不是要人民害怕，而是要人民尊敬。面對台積電赴美投資案、電價何時凍漲、役男要當2年兵、政府準備戒嚴等，這些都是人民想要聽到賴總統的具體回應、策略及主張，而不是黔驢技窮般的高舉「反共大旗」，行「威權統治」之實。

國民黨團呼籲，「賴總統回頭吧」，若執意一意孤行的結果，將迎來的是萬劫不復及無底深淵。

國安 國民黨 賴清德

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