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賴清德稱對岸是敵對勢力 學者：要輕判中國侵略？
賴清德總統日前公開宣示「中國是境外敵對勢力」，政治大學法學院副教授廖元豪今表示，國安法規定「大陸地區」的非法滲透罰7年以上有期徒刑，而「境外敵對勢力」同樣行為，僅罰「3年以上10年以下」的有期徒刑，賴總統要輕判中國侵略？
賴清德13日召開國安高層會議，會後表示，根據多年來中國對台灣的文攻武嚇與統戰滲透，完全符合反滲透法的定義，中國是台灣境外的敵對勢力，並提出國安5大威脅，及17項因應策略，全面緊縮兩岸交流。
廖元豪今天在臉書指出，賴總統宣告中國乃是「境外敵對勢力」，要嚴防侵略滲透，可是依國家安全法第2、7條的規定，「大陸地區」的非法滲透，罰「7年以上」有期徒刑；而「境外敵對勢力」的非法滲透，僅罰「3年以上10年以下」有期徒刑，所以，兩國論、境外敵對勢力，是要輕判匪諜？賴總統要輕判中國侵略？
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