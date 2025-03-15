力拚國安法案 民進黨團：與大罷免無關

行政院盤點國安相關法案，外界解讀民進黨團定調本會期是國安法案會期。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，涉及軍事審判法規需等待行政部門提案，不過有許多立委已提出國安相關法案，隨時可替國安補破網。

至於外界解讀綠營力促排審國安法案是為炒熱大罷免情緒，吳思瑤強調，國安是國安，與大罷免無關。

民進黨團總召柯建銘今天下午舉行記者會時，被問及本會期是否定調為國安法案會期。柯建銘回應，行政院長卓榮泰講得很清楚，有關軍審法及國安相關法規的法制作業將於1個月內提出來，卓榮泰會這樣講，意味很有把握。

為因應中國帶來的5大國安及統戰威脅，總統賴清德宣布恢復軍事審判制度等17項因應策略。行政院人士指出，需要檢討修正的法案包括陸海空軍刑法、軍事審判法、反滲透法、兩岸關係條例等，各部會持續盤點中。

行政院長卓榮泰昨天在立法院答詢時也談到，恢復軍事審判制度部分，各部會過去都有做準備，現正透過橫向聯繫、緊密作業中，希望1個月時間把計畫先做出來。

吳思瑤今天受訪提到，雖然國安問題迫切，但相關法案端看國安與行政部門研議時程。另一方面，立法院本會期預計到5月底，若要在1、2個月內由行政部門提出法案、立院完成審查，時間上確實緊迫，但民進黨團會全力配合。

吳思瑤談及，目前已經有許多民進黨立委陸續提出國安相關法案，包含國家情報工作法修正草案、反滲透法修正草案等，若立法院願意解決國安滲透疑慮，且國民黨團不要再阻擋法案，立法院也能先行啟動審查，替國安補破網。至於涉及恢復軍事審查、軍法機關組織等法案，則必須有行政部門版本。