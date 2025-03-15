賴清德指陸為境外敵對勢力 學者：比動員戡亂更片面

賴清德總統日前將中國定義為「境外敵對勢力」，有學者同意賴總統觀點，認為中共用明確行動否定中華民國的存在，當然是境外敵對勢力。但有學者駁斥，賴總統此舉比「動員戡亂時期臨時條款」更為片面，且在廢除動員戡亂臨時條款時，已不再將中國大陸視為叛亂團體。

贊同賴總統說法者，例如像曾任民進黨中國事務部主任的亞太和平研究基金會執行長董立文即表示，中共當然就是境外敵對勢力。中國外交部長王毅最近在兩會記者會惡意扭曲聯合國大會第2758號決議文，宣稱說台灣只有一個名稱「中國台灣省」，就是公開、明確地否定中華民國的存在，且意圖以武力脅迫的方式消滅台灣主權獨立的地位。

清華大學兼任助理教授何志勇說，將中國大陸定義為敵對勢力，可從兩種途徑來看。第一就法理上來看，我方早在1990年代初期，把動員戡亂臨時條款廢除，我方片面認為中國大陸已不是叛亂團體，因此才有辦法進行交流。有人認為動員戡亂臨時條款違憲，但在當時的時空環境中，確實是在法律上，定義中國大陸的方法之一。如今是賴總統一句話就可以重新定義，恐怕比動員戡亂臨時條款更為單向、片面。

何志勇表示，動員戡亂臨時條款為國民大會經憲法修正程序制定，絕不是總統片面口述與定義而已，至少要讓立法機關經由法定程序通過。

何志勇指出，第二是從政治實際面來看，以美國為例，即便是美國，也沒有將俄羅斯、中國大陸當作敵對勢力，充其量是競爭對手。台灣現在力量小，整個國際的局勢跟氛圍不在台灣這邊，套句美國總統川普所說的「你手中有什麼籌碼」， 當台積電已出走，研發中心也到美國，手上沒有牌的時候，怎麼樣有能量去指中國大陸是敵對？

何志勇提到，從之前鋪陳要打巷戰、要島內決戰，到日前國防部釋出訊息，不排除未來義務役要徵女兵，與以色列一樣全民皆兵，現又傳出美國希望我方義務役能恢復到兩年，再把軍審恢復，時間段一拉起來，會讓人覺得是為打仗做準備，這都是在刻意「框架」一種概念是，「台灣準備要打仗了，哪天擦槍走火都不是意外」。願意是一回事，有無能力是另外一回事，大如美國當時參與越戰都碰一鼻子灰，導致國內反戰民意高漲，台灣有這樣的能力嗎？

何志勇總結，且從對岸來看，就是台灣單方面挑釁。一個得票率僅四成的總統，能幫另外六成的人做這樣的決定嗎？少數總統為多數人做了攸關身家性命的決定，這不叫民主。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，將中國大陸定義為境外敵對勢力可以說是繼「一邊一國」或「兩國論」、「互不隸屬」後，更進一步將台灣與中國大陸定義成敵對關係，如此定義對政府緊縮各項兩岸交流，甚至未來可能會進一步限制兩岸商業及貿易活動賦予其正當性。在兩岸關係一直無法獲得改善跡象時，是否會刺激中共推出更多文攻武嚇措施，進而轉化為執政黨未來選舉的助力，值得注意。至於有學者贊同賴總統的看法，往往也是出於國內政治考量。