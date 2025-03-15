陸多家官媒警告賴總統「不穩定份子」 強硬稱：將被碾成碎渣

賴總統13日指稱大陸是「境外敵對勢力」、並宣布大幅限縮兩岸交流的17項策略後，中共官媒至15日中午已有發布多篇評論文章批判，除定性賴總統為「綠恐謀獨」，並警告賴總統是「整個世界的不穩定份子」、「必將被碾成碎渣」，好幾篇文章都提到「懲罰」、「懲戒」與「清算」等強硬詞語，且強調若其繼續倒行逆施，在台獨分裂的道路上狂奔，「必將自取滅亡」。

解放軍報15日在三版發表「鈞聲」署名文章「堅決打擊『台獨』挑釁行徑」。文章提到。當前，台灣民進黨當局加緊進行台獨分裂挑釁，嚴重危害兩岸關係和台海和平穩定。「如果其膽敢挑戰底線、突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。

文章指，在大陸「反分裂國家法」實施20周年前夕，賴清德召開所謂「國安高層會議」，在會後講話中再度宣揚兩岸「互不隸屬」的分裂謬論，極力渲染「大陸威脅」，並拋出「綠恐謀獨行動方案」，這是對「九二共識」的全面否定，企圖煽動「反中抗中」，升高兩岸對立對抗。文章稱，正告賴清德和民進黨當局：懸崖勒馬回頭是岸，執迷不悟死路一條。繼續倒行逆施，在台獨分裂的道路上狂奔，必將自取滅亡，受到歷史和正義的清算。

人民日報15日於五版發表署名「鐘一平」文章「『綠恐謀獨』，自取滅亡」，強調台獨就意味著戰爭，倘若賴清德當局誤判形勢、不斷挑釁，甚至要以身試法，那必然是自取滅亡。

而環球時報則發布「社評」，指出「所謂『17項策略』條條都是通向毀滅的道路」。賴清德不僅是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台灣危機的製造者」，他還希望裹挾著外部勢力一同走向兵凶戰危，「是整個世界的不穩定份子」。提及「厚其兇惡而降之罰也」，警告賴清德若繼續在成為中華民族歷史罪人的道路上狂奔，歷史的懲罰將更快到來。

環球時報另發布署名「北平鋒」的文章「賴清德『綠恐謀獨行動方案』必將被碾成碎渣」，強調賴清德之流「綠恐謀獨」，不過是螳臂當車，終將被祖國統一的滾滾車輪「碾成碎渣」。文章也警告，若台獨勢力跨越紅線，大陸必將「斷然採取必要措施」，「以雷霆之勢捍衛主權與領土完整」。

央視新聞15日凌晨也發布署名「國際銳評評論員」的文章「『台獨』分裂的結果只能是粉身碎骨！」，指出賴清德在召開國安高層會議後發表講話，這番「毒」性極強的挑釁言論，全面否認「九二共識」，妄圖徹底切斷兩岸交流，就是一份不折不扣的「綠色恐怖」宣言書。它體現出反和平、反交流、反民主的邪惡本質，「把台灣推向戰爭的邊緣」。文章稱，這番講話最惡毒之處，是將中國大陸界定為「境外敵對勢力」。與賴清德以往叫囂的「新兩國論」相比，「獨」性進一步升級。

央視旗下看台海則發布題為「賴清德倡狂挑釁，必遭有力懲戒」的「總台台海時評」，強調賴清德拋出因應所謂「大陸威脅」的「17項策略」，全面實施「綠恐謀獨」，強推兩岸「脫鉤斷鏈」，必將進一步惡化台海形勢，把台灣推向兵凶戰危險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。「大陸對此絕不容忍、絕不姑息，有的是懲戒『台獨』宵小的手段。賴清德之流膽敢以身試法，鋌而走險，必將自取滅亡」。

大陸國台辦旗下中國台灣網，則在14日下午就已發表評論文章「玩火者必自焚！賴清德言論越倡狂後果越慘烈」，強調從「台獨金孫」到「務實台獨工作者」，從「兩岸和平破壞者」到「台海危機製造者」，賴清德一次又一次的瘋狂言論和惡劣行徑，也坐實了其就是「戰爭引爆者」。文章稱，共軍「一向是打獨促統的行動派」，近年來繞島巡航、軍事懾壓已成常態。「那麼，對於什麼是『非和平方式』，也就不用過多解釋」。