國安高層會議17條因應策略 陸《人民日報》：徹頭徹尾的「綠恐謀獨」

大陸14日召開「反分裂國家法實施二十周年座談會」後，多家官媒接連發表評論，《人民日報》除強調賴清德總統提出的17項國安策略，是把台灣推回「戒嚴時期」或至少「准戒嚴」狀態，並警告「台灣同胞」要堅決同「台獨」挑釁行徑作鬥爭。

《人民日報》15日在發布題為〈「綠恐謀獨」，自取滅亡〉的文章中指出，賴清德近日召開國安高層會議並拋出「因應五方面威脅」的「17項策略」，立場之頑固，態度之囂張，挑釁之猖狂，充分暴露其人瘋狂謀「獨」對抗、不惜將台灣民眾推入險境的邪惡本質與陰險用心。

文章稱，相關行動方案是徹頭徹尾的「綠恐謀獨」，是對九二共識的全面否定，是對兩岸交流的全面隔絕，再次證明其人是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。而賴清德處心積慮通過極力渲染「大陸威脅」，試圖在台灣推行高壓政策，製造「綠色恐怖」，以實現打壓政治異己、鞏固「綠色威權」統治的目的，「賴清德的如意算盤就是開歷史倒車，把台灣推回『戒嚴時期』或至少『準戒嚴』狀態，從而擺脫目前民進黨在島內『雙少數執政』的困境。」

文章強調，無論是煽動「反中抗中」，升高兩岸對立對抗，還是限阻兩岸交流交往，強推兩岸「脫鉤斷鏈」，其目的與民主自由無關，更與造福民眾福祉無關，都是為了服務於「台獨」分裂圖謀。如此為一黨一己私利，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車，把台灣推向兵凶戰危險境，「注定是徒勞，注定要失敗，不過是『台獨』分裂勢力的垂死掙扎。」

文章指出，《反分裂國家法》實施20年來，極大震懾「台獨」分裂勢力，維護中華民族根本利益，是高懸於「台獨」分裂分子頭上的一把利劍。「台獨」就意味著戰爭，倘若賴清德當局誤判形勢、不斷挑釁，甚至要以身試法，那必然是自取滅亡。

文章並警告，「廣大台灣同胞要認清賴清德一意孤行的嚴重後果，看清賴清德之流將會給台灣帶來的深重禍害，堅決同『台獨』挑釁行徑作鬥爭。」