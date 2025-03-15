陸官媒評17項項國安策略：有的是懲戒「台獨」宵小的手段

針對賴清德總統近期提出17項國安策略，央視「台海之聲」15日發表評論文章「賴清德猖狂挑釁，必遭有力懲戒！」指出，賴清德召開國安高層會議，宣揚兩岸「互不隸屬」、將大陸界定為「境外敵對勢力」，再次證明其就是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」，並稱「賴清德猖狂挑釁，必遭有力懲戒」。

該文章引述陸國台辦發言人陳斌華所說「如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」，稱大陸方面歷來言出必行，「賴清德猖狂挑釁，必遭有力懲戒！」、「有的是懲戒『台獨』宵小的手段。賴清德之流膽敢以身試法，鋌而走險，必將自取滅亡。」

文章評論，此次一系列舉措是因為賴清德「台獨工作」陷入內外交困的泥潭，不僅在台灣面臨嚴重的施政困境，而兩岸融合發展也令其靠抹黑污蔑大陸打「抗中反中牌」愈發站不住腳和力不從心。此外，美國新政府上台以來不再唱「民主」高調，奉行「交易式外交」，這些舉動就是一方面要轉移台灣矛盾焦點，另一方面向美國示好，「但他顯然是狗急跳牆、打錯算盤，從泥潭跳向更加絕望的火海。」

文章稱，「台獨」與台海和平水火不容，「台獨」才是包括台灣同胞在內的全體中國人民的「敵對勢力」，賴清德拋出「17項策略」是全面實施「綠恐謀獨」，強推兩岸「脫鉤斷鏈」，必將進一步惡化台海形勢，把台灣推向兵凶戰危險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害，「台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，「台獨」自始至終都是逆流、絕路。」