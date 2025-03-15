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軍事審判法若送立院三讀 民眾黨團將推因應措施
賴清德總統日前拋出恢復軍事審判，民眾黨立院黨團批民進黨團總召柯建銘曾說「軍事司法審判基本上已經違憲」，柯建銘要不要再率黨團提釋憲？民眾黨團副總召張啓楷今表示，在在顯示民進黨的昨是今非，等民進黨政府提出相關法律案和具體條文，民眾黨會嚴格審視及把關，有相對應因應措施。
張啓楷表示，賴清德未經跟社會溝通討論，即貿然恢復「軍事審判」，引發諸多質疑和不安，負責執行的國防部長顧立雄更違反過去「絕對不允許軍法復辟」的承諾，柯建銘過去也說「軍事司法審判基本上已經違憲」，在在顯示民進黨的昨是今非、自打嘴巴，為了幫大罷免添柴火不所不用其極。
張啓楷強調，民眾黨捍衛國家安全的同時，也重視台灣的自由民主和人權不能因此倒退，等民進黨政府提出相關法律案和具體條文，民眾黨委員會嚴格審視及把關，與全民一起捍衛台灣的價值與安全。
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