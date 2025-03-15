在野批賴總統緊縮兩岸 學者挺：中國就是敵對勢力

賴清德總統提出17項反統戰措施，包括恢復軍事審判等，並將中國定義為「境外敵對勢力」。部分學者與在野黨批評賴總統此舉讓台灣進入「準戰爭時期」、緊縮兩岸交流；但也有學者支持賴總統觀點，認為中共用明確行動否定中華民國的存在，當然是境外敵對勢力。

曾任民進黨中國事務部主任的亞太和平研究基金會執行長董立文表示，中共當然就是境外敵對勢力。中國外交部長王毅最近在兩會記者會惡意扭曲聯合國大會第2758號決議文，宣稱說台灣只有一個名稱「中國台灣省」，就是公開、明確地否定中華民國的存在，且意圖以武力脅迫的方式消滅台灣主權獨立的地位。

董立文說，中國昨紀念「反分裂國家法」滿20周年。國台辦主任宋濤說，「憲法」和「反分裂國家法」奠定台灣是中國一部分的法律基礎；這是在移花接木，因為20年前制定的「反分裂國家法」是中華人民共和國唯一沒列出「中華人民共和國」的法律，當年的中國是想要維持現狀；而宋濤現把「中華人民共和國憲法」放在前面，就是公開、明確地否定中華民國的存在。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，中國紀念「反分裂國家法」滿20周年，又再次提到台灣是中國的一部分、再次扭曲聯合國大會第2758號決議文、再次強調說要與其他國家推動所謂的一中原則。賴總統提出和平支柱四大方案，以及聯合民主友盟國家，就是要去因應中國在世界上不斷打壓台灣主權的事實。

王智盛指出，第二部分，回到兩岸來看，就是中國對台灣的統戰，包括對國家安全的破壞，以及混淆對國家認同與忠誠；第三，是利用交流進行滲透、分化。他認為，賴總統是期待大家一起來做，整體檢視並嚴密化我們的國安法制。

王智盛說，目前最嚴重的是國家忠誠、共諜問題。恢復部分軍事審判，就是要因應近幾年來快速衍生的共諜案。去年64起共諜案，就有3分之2是現役、退役軍人，較2021年暴增3倍，代表目前的管理機制出現嚴重漏洞，需要有效的管理與嚇阻。

王智盛指出，過去大家對軍事審判憂心的是軍事法庭的封閉性與官官相護、法官的素質、全面性的審判問題。但國防部也會重新盤點，透過「軍事法官任用條例」、「軍事法院組織法」重建大家有信心的審判制度。其實包括美國、韓國、英國等民主友盟國家，都有平時的個軍事審判制度。