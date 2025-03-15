指賴清德操作「芒果乾」 學者：算準藍白只會罵 有利綠罷免

賴清德總統宣布恢復軍審，提出因應中國大陸五方面威脅的17項策略，定義中國大陸為「境外敵對勢力」。正值大罷免潮，文化大學廣告系教授鈕則勳說，賴清德操作想要「一箭五雕」，賴總統算準藍白只會叫罵，沒有會讓賴總統「痛」的實際政治操作，會產生有利綠軍的效果。

值此大罷免潮席捲全台的時刻，賴總統正式定義中國大陸為「境外敵對勢力」，被解讀有意在罷免此事操作「芒果乾」（亡國感）。

鈕則勳表示，賴清德想要一箭五雕，第一是抗中意識形態作為主軸戰略，這是大帽、綱領， 所有的政策或政治操作都以抗中的邏輯在走，這是更強化抗中戰略建構的操作。

鈕則勳提到，第二是催大罷免，將抗中的層次拉出來之後，罷免就等於反共，罷免操作就容易得多。民進黨立院黨團總召柯建銘講「賴清德壓軸登場」，賴總統把格局拉高，拉高到抗中層次，不會只說「請大家支援大罷免」。

鈕則勳說，第三是要建構「不願兩岸關係互動」的氛圍，前總統蔡英文時代是「不利兩岸關係互動」的氛圍。建構氛圍後，可以跟對岸博弈，強化說「不」的能力，測試對方底線，等對方出招。針對在野黨部分，只要在野黨進行兩岸互動，便動輒得咎，主控權全在賴清德。

鈕則勳指，第四是延續政策，也就是「抗中法制化」，賴清德要求各部會要做相關政策的檢討跟強化，還會有後續的政治動作。第五個是對在野黨步步進逼，把在野黨逼到牆角，賴總統算準了「藍白只會酸，只會罵，只會罵兩套標準」，軟土深掘，藍白推倒閣也不敢，公投也半吊子，拿不出會讓賴總統「痛」的實際政治操作。

鈕則勳認為，賴清德祭出這種操作之後，藍軍因應不能夠只有罵跟批評，完全不痛不癢，藍白再沒有方法的話，會如砧板上的肉，任人宰割，對在野危險。

鈕則勳說明，他以昨天股市為例，不但沒有跌，還上漲6點，凸顯出多數民眾不會像藍白一樣，對於賴總統的講話感到很生氣，或認為權益受到影響，若是大家都不滿意，一定會反映在股市，所以這次民進黨的出招是很精準的，就是打到藍軍支持者或屬性上贊成兩岸交流的人。以罷免而言，會產生非常有利於綠軍的效果，若藍白都沒有招因應的話。