卓揆限期部會完成賴總統裁示國安措施 政院認：仍在盤點
賴清德總統宣布中共五大國安及統戰威脅及17項因應策略，行政院長卓榮泰則要求相關部會，對總統裁示要限期考核完成。行政院方面表示，對於這17項策略究竟牽涉多少修訂法律或辦法，各部會仍在盤點研議。
賴清德總統召開國安高層會議後，宣布因應中共五大國安及統戰威脅，祭出恢復軍事審判、清查國人申請中國涉及身分認定的各種證件、提供影藝人員言行應注意事項等17項因應策略。
不過，民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑，賴清德拋出要恢復軍審制度一片空白，沒有討論、連草案都沒有目前台灣社會針對賴清德要推動的恢復軍審法，到底要解決什麼問題、提出什麼解方？大家統統都不知道。
卓榮泰昨日在立院表示，各部會應針對賴總統的裁示訂定行動方案或策略，並且限期考核完成；恢復軍事審判制度部分，各部會過去都有做準備，現正透過橫向聯繫、緊密作業中，希望一個月時間作出計畫。
對於這17項因應策略究竟有多少將涉及法律或辦法需要修正或修訂？行政院人士表示，目前討論可能需要檢討的法案包括陸海空軍刑法、軍事審判法、反滲透法、兩岸人民關係條例等，各部會仍在持續盤點研議中。
國防部長顧立雄及法律司長沈世偉表示，因應重新打造軍事審判制度，除了修訂「軍事審判法」外，並需要制定「軍事法院組織法」、「軍事檢察署組織法」以及「軍法官人事條例」等新法，不過由於內容涉及多項跨部會協調，顧立雄與軍方坦言目前無法訂出明確時間表。
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