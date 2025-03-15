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「反對軍事戒嚴」 國民黨擬公投反制軍審

聯合報／ 記者王千豪張曼蘋蔡晉宇唐筱恬／台北報導
賴清德總統提出十七項措施包括恢復軍事審判，藍營擬推動「反軍事戒嚴」公投反制。圖為二○一三年八月萬人為洪仲丘案上凱道，提出廢除軍審等訴求。本報資料照片
賴清德總統提出十七項措施包括恢復軍事審判，藍營擬推動「反軍事戒嚴」公投反制。圖為二○一三年八月萬人為洪仲丘案上凱道，提出廢除軍審等訴求。本報資料照片

賴清德總統宣示「中國是境外敵對勢力」，國民黨昨批評，賴總統將兩岸推向「準戰爭關係」；前總統馬英九說，賴總統違反憲法兩岸定位，將兩岸關係帶向前所未有險境，呼籲賴冷靜，收回境外敵對勢力說法；國民黨立院黨團則擬推動「反軍事戒嚴」公投反制，確保民主與兩岸和平。

賴總統提出國安五大威脅及十七項因應策略，全面緊縮兩岸交流。國民黨主席朱立倫說，到目前沒有看到友我政府有正面的反應；兩岸關係幾十年來，歷任總統都努力創造和平環境；但賴總統宣布對岸為敵對勢力，這是近卅幾年來，第一次將對岸定位為敵對的關係、準戰爭關係，把過去成果轉化成為敵對戰爭的關係。

朱立倫批賴「麻煩製造者」

朱立倫批評，賴總統為了自己的一己之私、鞏固個人權力，遂行其台獨目標，公然地成為國際的麻煩製造者、成為兩岸的麻煩製造者、成為台灣民主的麻煩製造者。現在還要慫恿民進黨進行大罷免，民眾很清楚真正該被罷免的對象是誰。

馬英九表示，自從一九九一年通過廢止「動員戡亂時期臨時條款」後，法律上不再視大陸地區為敵人，兩岸不再處於敵對狀態。請賴總統遵守中華民國憲法，收回「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，與大陸地區進行和平對話，不要陷國家與人民於不義與苦難。

馬籲賴召開國是會議

馬英九也呼籲賴總統，面對國家出現如此重大的危機與挑戰，應邀集朝野政黨領袖與社會賢達，召開國是會議，絕對不可專斷獨行，否則對台灣內部的安定團結，對我國的國際關係與兩岸關係，將會產生不可逆料的傷害。

至於民進黨政府將恢復軍事審判，且要嚴審兩岸各式交流。國民黨團擬推動公投反制，據掌握，提案內容指出，「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，兩岸進入準戰爭狀態，你是否同意效法鳥克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」

公投讓更大民意決定

據透露，多位國民黨立委已參與連署，但部分藍委對文字有意見，內文還會再調整。國民黨團書記長王鴻薇說，很多公投議題都還在討論中，成熟時就會跟大家報告。國民黨智庫執行長柯志恩說，賴總統一連串的作法，不是立院可以決定的，或許透過公投，讓更大的民意來決定。

是否支持國民黨團推動公投，民眾黨團副總召張啓楷表示，民眾黨團會更進一步討論後才定調，最重要的是賴政府是否假抗中保台之名，行奪權及獨裁專制之實。

卓揆稱絕不可能戒嚴

國民黨立委游顥昨在立院質詢問行政院長卓榮泰，台灣有無可能走向戒嚴？卓揆說「絕對不可能」，台灣經過世界最長戒嚴，已走過那個時代。

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