被查是否有大陸戶籍 陸配怒嗆：人比鬼還可怕

陸配網紅劉振亞因被檢舉武統言論，遭廢止在台依親居留許可，讓陸配人人自危。在台北車站附近飲料店的陳姓陸配昨在臉書發文稱收到移民署來函，調查她是否有大陸戶籍，讓她怒嗆「人比鬼還可怕」。

陳女昨昨天在臉書貼出移民署的公文，指移民署要她在十日內提出書面說明是否在大陸地區設有戶籍或是領有護照。

她表示自己已拿到台灣身分證多年，當初是為了避免兩岸奔波才辦身分證，沒想到即使拿到身分證，想要安居樂業也比登天還難。

移民署指出，依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，違者即可廢止台灣地區的身分及戶籍。陳女疑似違反上述規定，為調查相關事實及證據，依法通知其陳述意見。

據了解，陳女取得台灣身分證逾十年，二○一四年也註銷大陸戶籍；當初申辦時可先發給身分證，但須於三個月內補件，包含註銷大陸戶籍等證明，但陳女取得身分證後，疑似未補件，主管機關也未追蹤。

對於陸配網紅「亞亞」事件，內政部長劉世芳表示，確實有幾位網紅上架的影片提到武力犯台，對祖國的統一，懷抱對祖國崇拜的部分，都是按照相關規定處理，也有陸續約談。

陸委會主委邱垂正說，統一、獨立都是大家認為的言論自由，但鼓吹戰爭、武統或消滅中華民國主權等言論，都已逾越言論自由的範疇，政府也會依法查處，絕大部分國人也絕對不歡迎、不允許這種言論來傷害國家主權。

大陸國台辦宣稱若台獨分裂勢力突破紅線，將不得不採取「斷然措施」。國防部長顧立雄昨展現強硬立場，強調國防部隨時做好備戰，不然國防部存在的價值是什麼？