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赴陸旅遊登錄 業者：恐淪為表面工夫

聯合報／ 記者周湘芸江良誠陳雅玲黃于凡尤聰光王昭月／連線報導
赴陸登錄 機場宣導 交通部觀光署昨呼籲自由行的國人，赴陸前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料。圖為國人赴港澳動態登錄在桃園機場的宣導廣告。記者季相儒／攝影
赴陸登錄 機場宣導 交通部觀光署昨呼籲自由行的國人，赴陸前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料。圖為國人赴港澳動態登錄在桃園機場的宣導廣告。記者季相儒／攝影

賴清德總統前天召開國是會議，定調中國大陸為「境外敵對勢力」，交通部長陳世凱昨表示，盼民眾若以旅行團方式赴陸都必須登錄，若發生事情，政府才會知道。不過旅行業者質疑，當前我國還有禁團令，現在以旅遊名義赴陸的團體少之又少，若是以地下團名義前往，更不可能登錄，登錄制度只會淪為表面工夫。

交通部觀光署表示，將請旅行業者提醒赴陸旅遊者注意自身安全，也呼籲自由行的國人赴陸前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料。

對於赴陸旅遊登錄制度，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁表示，旅客大多認為意義不明，且有隱私疑慮，因此不願意登錄。此外，當前我國雖然有禁團令，但平均每月仍有五千團、十幾萬人赴大陸，多是以考察、參訪名義，若是以地下團名義前往，更不可能落實登錄，這樣的登錄制度最終只會淪為表面工夫，沒有任何實質意義。

對於陳世凱稱很多國人赴大陸被滯留，蕭博仁說，被滯留的個案都有特殊原因，旅行團從來沒有被滯留過，且相較之下，柬埔寨等其他國家也滯留不少人，政府卻都不去處理，明顯就是因為意識形態。

賴總統緊縮兩岸交流，除了衝擊觀光，農產品輸陸也恐怕受影響。南投縣長許淑華昨批，賴總統執政一年拿不出政績，為轉移台積電赴美的不良觀感，竟打抗中保台牌，以兩岸交流為籌碼，犧牲的卻是觀光業和農民權益。

許淑華說，南投縣與大陸杭州輪流舉辦兩湖論壇，前年她率農會簽下十億元農產品採購備忘錄，擴大南投茶葉產銷；民進黨政府先對陸客觀光東卡西卡，現在直接限縮交流。

台東縣種釋迦的農友擔心又回到兩年前禁止釋迦輸陸的慘況。台東縣農會理事長、縣議員楊招信說，執政者不管人民死活，實在沒良心。

人在日本行銷農產品的雲林縣長張麗善表示，兩岸情勢不穩，不僅外銷大陸受影響，國際貿易衝擊恐更大。這一年來國家政策發展看不見希望，服務業、觀光發展下滑，大家都在縮衣節食。

交通部長 台積電 國是會議 張麗善 抗中保台 許淑華 賴清德 陳世凱

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