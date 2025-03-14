陸反分裂國家法20年 提四堅定 陸委會批惡法妨礙交流

經濟日報／ 本報綜合報導
陸委會。圖／聯合報系資料照片
陸委會。圖／聯合報系資料照片

中國大陸「反分裂國家法」20周年座談會昨（14）日召開，全國人大常委會委員長趙樂際提出堅定信心決心扎實推動祖國統一進程、堅定捍衛國家主權和領土完整、堅定促進兩岸交流合作、堅定弘揚中華文化「四個堅定」。

陸委會主委邱垂正回應，這些惡法對台灣人沒有任何拘束力，也不會改變中華民國作為主權國家的事實，只會激化兩岸敵意，妨礙交流。

大陸國台辦主任宋濤、共軍東部戰區司令員林向陽及「台胞代表」黃清賢也在會上發言。

宋濤表示，「九二共識的核心要義是一個中國原則」，強調反分裂國家法「清晰劃出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線」。

陸委會透過新聞稿表示，中共20年前制定「反分裂國家法」，做為意圖併吞台灣法律依據，強制推動統一、不排除動用武力的作法，不僅違反國際法，更違反自由、民主與人權普世價值，國際社會及台灣從未接受。

邱垂正指出，座談會重申「反獨促統」舊調與恫嚇採取非和平手段可能性，中國的這些作為只會造成兩岸人民對立，激化彼此的敵意，對兩岸正常交流更是極大的妨礙，台灣反對中國併吞的意志會更加強烈。

政治大學國關中心主任王信賢認為，這次座談會規格並沒有較上次提高，雖有公安系統官員加入，但沒有中共軍委副主席。他認為，官方意在淡化共軍角色，並凸顯出台獨、反分裂屬於「內政」議題。整體看來，整場座談會沒什麼非常特別的內容，仍因美中關係未定，北京現在也不宜有新的法律變動。

（特派記者陳政錄、記者蔡晉宇、廖士鋒）

台獨 邱垂正

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