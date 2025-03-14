旅遊業看赴陸登錄 恐淪表面

賴清德總統召開國是會議，定調中國大陸為「境外敵對勢力」，交通部長陳世凱昨（14）日表示，盼民眾若以旅行團方式赴陸都必須登錄，若發生事情，政府才會知道。不過旅行業者質疑，當前我國還有禁團令，現在以旅遊名義赴陸的團體少之又少，若是以地下團名義前往，更不可能登錄，登錄制度只會淪為表面功夫。

觀光署表示，將請旅行業者提醒赴陸旅遊者注意自身安全，也呼籲自由行的國人赴陸前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁表示，旅客大多認為意義不明，且有隱私疑慮，因此意願不高。此外，當前我國雖然有禁團令，但平均每月仍有逾10萬人赴大陸，多是以考察、參訪名義，若是以地下團名義前往，更不可能落實登錄。