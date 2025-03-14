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藍擬推公投反制「賴17條」 柯志恩：訴諸更大的民意

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對賴清德總統宣布17項國安因應策略，國民黨立院黨團擬推動公投反制。國民黨智庫執行長柯志恩今天表示，賴總統若認為提出的東西符合民意，那就用更大的民意來看看賴清德的民意是否抵得住更大的民意。圖／聯合報系資料照片
針對賴清德總統宣布17項國安因應策略，國民黨立院黨團擬推動公投反制。國民黨智庫執行長柯志恩今天表示，賴總統若認為提出的東西符合民意，那就用更大的民意來看看賴清德的民意是否抵得住更大的民意。圖／聯合報系資料照片

針對賴清德總統宣布17項國安因應策略，國民黨立院黨團擬推動公投反制。國民黨智庫執行長柯志恩今天表示，賴總統若認為提出的東西符合民意，那就用更大的民意來看賴清德的民意是否抵得住更大的民意。

國民黨團草擬公投內容為，有鑑於賴總統首次稱中國是境外敵對勢力，並於國安會議中提出恢復軍事審判等政策。擬具公投提案主文為「賴總統定位對岸為境外敵對勢力，兩岸進入準戰爭狀態，你是否同意效法鳥克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」是否有當？敬請全民公決。

柯志恩表示，到底要不要恢復軍事法庭，以及賴總統一連串的作法，不是立法院可以決定的，或許透過公投，讓人民更大的民意來決定，也是一個相當可行的作法，他們正往這個方面著手。

柯志恩強調，黨團會訴諸更大的民意，讓民意來決定，賴總統宣布這一連串措施，全民是否同意，可以不用是由立法院幾位民眾選出的立委來決定，訴諸公投可以讓更多人來看看賴總統的意志是不是大家都能買單。

公投 柯志恩

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