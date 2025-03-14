移民署約談北車手搖店陸配老闆娘 她發臉書嗆：人比鬼還可怕

陸配網紅劉振亞在抖音經營頻道「亞亞在台灣」，因被檢舉武統言論遭廢止在台依親居留許可，讓陸配人人自危。在台北車站附近、日前被網友起底是陸配開的飲料店，陳姓老闆娘今天在臉書發文稱收到移民署來函，怒嗆「人比鬼還可怕」，對此，移民署指出，是依規定調查是否有大陸戶籍。

陳女今天在臉書貼文，指出霸凌者手段很多，網路針對她造謠中傷煽動仇恨，再讓台北衛生局大動作上門稽查，現在又有移民署來函；她附上函文，照片可見移民署要她在10日內提出書面說明，是否在大陸地區設有戶籍或領有護照。

移民署指出，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1第1項規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。若發現違反上述規定之具體事證，即依內政部訂定之「廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點」第4點規定，通報當事人戶籍地戶政事務所依權責辦理。

移民署強調，陳姓女子疑似違反上述規定，為調查相關事實及證據，依據行政程序法等相關法令規定，通知其陳述意見，依個案調查結果，會商相關機關依法作成處置，針對接獲檢舉的相關具體個案，亦均秉於依法行政錄案進行調查。

據了解，該名陳姓老闆娘過去常在臉書發文詆毀台灣，喊出「台灣省」、「我當省長」等言論，被起底是台北車站附近手搖店老闆後，有民眾不斷打電話騷擾，甚至潑漆洩憤。

據悉，陳女在11年前、2014年就註銷大陸戶籍。