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手搖店陸籍闆娘收函文 移民署：因疑違反規定

中央社／ 台北14日電

媒體報導大千金飲茶中國籍老闆娘收到移民署函文。移民署今天表示，陳姓女子疑違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，為調查事證通知陳述意見，將會同相關機關依法處置。

自由電子報報導，常發表爭議言論，被網友諷刺為「統戰手搖飲」的大千金飲茶老闆娘收到移民署來函。

內政部移民署對此表示，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，台灣人不得在中國設戶籍或領用中國護照，如發現違反規定的具體事證，就依內政部戶政司訂定「廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點」，通報當事人戶籍地的戶政事務所依權責辦理。

移民署指出，針對陳姓女子疑違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，為調查相關事實及證據，依行政程序法等相關法令規定，在3月6日發函要求提供證明文件，並視狀況通知到場陳述意見，後續依個案調查結果，會商相關機關依法處置。針對接獲檢舉具體個案，均秉於依法行政錄案調查。

據透露，中國人要申請台灣身分證須檢附放棄中國戶籍的資料，依兩岸條例相關規定，中國人不能同時擁有台灣及中國戶籍，且須在申請台灣身分證時，3個用內提供如喪失原籍等相關證明。

經了解，此案的陳姓老闆娘已超過3個月未提供相關資料，此外，近期針對國人涉領中國戶籍或護照的案件確實有變多，才被移民署通知到案說明。

戶籍 移民署 老闆娘

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