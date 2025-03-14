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民進黨：國民黨唱和中國侵略意圖 真正民主麻煩製造者

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，國民黨唱和中國侵略意圖，是真正的民主麻煩製造者。圖／聯合報系資料照片
民進黨表示，國民黨唱和中國侵略意圖，是真正的民主麻煩製造者。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席朱立倫今天批評，賴清德總統為麻煩製造者。民進黨發言人韓瑩表示，賴總統針對中國日益加劇的統戰滲透，提出因應措施，政府以積極作為，確保國家主權不受侵害，確保台灣人民自由民主的生活方式：反觀，國民黨才是真正毀壞台灣民主，從國會擴權違憲、惡修憲訴法，到惡意凍刪總預算、惡修財劃法，都是國民黨毀憲亂政鐵證。

韓瑩表示，國民黨不僅在立法院毀憲亂政、掏空國家，還不斷以惡意扭曲的錯誤資訊唱衰台灣、攻擊政府。甚至，今天前國民黨主席特別顧問、國民黨前大陸事務部主任黃清賢，竟出席中國「反分裂國家法二十周年座談」，聲稱代表「台灣同胞」，還歌頌中國「反分裂國家法」及唱和中國統一。

韓瑩批評，國民黨先是聲援武統言論，現在國民黨前重要幹部又出席中國統戰場合，和中國一搭一唱意圖侵略台灣，不僅是真正麻煩製造者，更是區域和平破壞者，難道朱立倫不用向全體國人道歉嗎？

韓瑩指出，中國近年侵略、滲透不斷，2024年的檢調起訴共諜案件，較2021年時成長了三倍，2024年起共有71名國人赴中遭到中國留置、盤查、關押。國民黨面對中國的文攻武嚇一聲不吭，反而在立法院大刪國防、國安預算，更與中國同聲反對賴清德總統積極強化國安韌性的作為，國民黨惡奴欺主、破壞台灣民主的各種荒謬言行，早已被全台灣人民唾棄。

台灣人 國民黨 朱立倫

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