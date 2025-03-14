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賴清德稱中國是敵對勢力 馬英九籲冷靜：請依憲法收回

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德昨天召開國安高層會議，會後他首度公開指稱「中國是境外敵對勢力」。前總統馬英九今天發表聲明，請賴總統遵守中華民國憲法，收回「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，與大陸地區進行和平對話，不要陷國家與人民於不義與苦難！圖／聯合報系資料照片
賴清德昨天召開國安高層會議，會後他首度公開指稱「中國是境外敵對勢力」。前總統馬英九今天發表聲明，請賴總統遵守中華民國憲法，收回「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，與大陸地區進行和平對話，不要陷國家與人民於不義與苦難！圖／聯合報系資料照片

賴清德總統公開指稱「中國是境外敵對勢力」，前總統馬英九今天發聲明表示，請賴總統遵守中華民國憲法，收回「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，與大陸地區進行和平對話，不要陷國家與人民於不義與苦難。

馬英九指出，賴總統昨天召開國安會議後的宣布，對兩岸關係與台海局勢將產生重大危機與影響。第一，恢復軍事審判，民進黨昨是今非，對得起洪仲丘以及當初支持改革與人權的人嗎？第二，無論國人赴大陸與宗教團體交流，都是憲法保障的自由與權利，今天政府要限縮人民自由，必須以法律定之，否則就是行政獨裁。

馬英九表示，最重要的，賴總統公然將大陸地區視為「境外敵對勢力」，違反中華民國憲法的兩岸定位，也將兩岸關係帶向前所未有的險境。自從1991年通過廢止「動員戡亂時期臨時條款」後，法律上不再視大陸地區為敵人，兩岸不再處於敵對狀態。如今賴總統要改變現狀，要改變兩岸定位，必須修憲，否則只能遵循憲法。

馬英九說，他希望賴總統立即冷靜下來，遵循憲政規定，穩定兩岸關係，以安定民心士氣，有效因應當前變局。在此他鄭重呼籲賴總統，面對國家出現如此重大的危機與挑戰，應邀集朝野政黨領袖與社會賢達，召開國是會議，絕對不可專斷獨行，否則對台灣內部的安定團結，對我國的國際關係與兩岸關係，將會產生不可逆料的傷害。

中華民國憲法 馬英九

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