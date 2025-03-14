賴總統端出17策略 賴正鎰：台商恐出現寒蟬效應

針對總統賴清德昨天宣示關於兩岸交流的十七項策略，全國商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，兩岸從1987年開放探親到開放旅遊及直航，小三通到大三通，這將近四十年來，不論在宗教、文化、學術教育、工商團體或公協會，幾乎都是以民間交流居多，彼此都極為友善，更建立起和平穩定的基礎，他認為兩岸還是應該要維持穩定的人流、物流、金流，對台灣的整體貿易與經濟發展才有助益。

他說，賴清德總統的十七個策略，不免讓企業產生擔憂，尤其在台商間恐怕會有寒蟬效應，讓企業家未來在對外經貿綁手綁腳，大家都不希望看到因為政策變動，讓台商和外資產生觀望，企業都希望兩岸恢復交流，也期待政府能有更多明確指引與保障，讓企業安心布局未來。

賴正鎰表示，兩岸經貿往來長期密不可分，在製造、科技、金融、服務業、文化宗教及旅遊等領域，尤其是台商一直扮演著民間交流與經濟發展的重要橋樑。

他指出，根據經濟部統計，2021年台灣對大陸及香港出口總額為1,888.8億美元，占台灣出口總額42.3%，順差達1,047億美元。2024年台灣對大陸與香港出口貿易為1,506.19億美元、貿易順差約700億美元，出口到大陸香港的占比雖從42%減為32%，占比仍很高，但台灣整體貿易順差僅有806.08億美元，未來若是少了大陸與港澳的順差，台灣貿易未來有可能由正轉負，可見兩岸貿易交流仍很重要。

面對全球經濟變局與挑戰，尤其是美國總統川普挑起的全球關稅戰2.0的關鍵時刻，台積電（2330）也到美國擴大投資，此時想要根留台灣或擴大投資的企業可能因此怯步，所以大家仍希望兩岸能保持既有的經貿合作交流，希望能持續溝通協商，確保兩岸產業鏈維持互利共贏。

他表示，兩岸旅遊在農曆春節之後，準備開放福建及上海來台旅遊，兩岸恢復旅遊交流已經露出曙光，讓大家看到逐步恢復的希望，但如今情勢變化不免讓人擔憂。他與旅遊業者都希望兩岸重啟旅遊，趕緊回復到2015年兩岸交流最高峰的陸客來台約418萬人次，兩岸71個對飛城市，每周有890個航班，47個試點城市來台自由行的盛況規模，讓台灣旅遊業趕緊回復生機。