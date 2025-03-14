快訊

下班塞爆！國1貨櫃車對折卡分隔島 高雄段南北向回堵逾10公里

家寧母女聯手反擊！ 發布六點聲明反控「Andy公然說謊」

惹火金賽綸媽媽！金秀賢緊貼金賽綸親密照再曝光

軍審廢了又恢復 退役軍法官批「假議題」：送立院怎可能通過？

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
一名退役後曾轉任檢察事務官的軍法官表示，憲法第81條保障法官為終身職，但國家為了政治鬥爭可以廢掉軍法官，現在又為了作為政治鬥爭的棋子，要恢復軍法官，軍法官何來司法獨立？本報資料照片
一名退役後曾轉任檢察事務官的軍法官表示，憲法第81條保障法官為終身職，但國家為了政治鬥爭可以廢掉軍法官，現在又為了作為政治鬥爭的棋子，要恢復軍法官，軍法官何來司法獨立？本報資料照片

賴清德總統昨天宣布，恢復軍事審判制度，引發輿論譁然；一名退役後曾轉任檢察事務官的軍法官表示，憲法第81條保障法官為終身職，但國家為了政治鬥爭可以廢掉軍法官，現在又為了作為政治鬥爭的棋子，要恢復軍法官，軍法官何來司法獨立？

賴清德總統昨天宣布，在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，和民進黨過往主張廢除大相逕庭；國防部長顧立雄今天更在立法院會上表示，過去的軍事審判確實有違反憲法，而且不被人民信任的情況。

一名曾在國防部參與《軍事審判法》修法的退役軍法官表示，恢復軍審，只是政治鬥爭下的棋子，抓共諜，為何要恢復軍審、為何要修程序法，難道代表軍人是共諜？為什麼不是修《刑法》、《陸海空軍刑法》、《反滲透法》、《兩岸人民關係條例》？

他指出，依據《憲法》第81條「法官為終身職，非受刑事或懲戒處分，或禁治產之宣告，不得免職。非依法律，不得停職、轉任或減俸」；然而，軍審制說廢就廢，軍法官何來終身職保障？個個轉任檢察事務官、法官助理或是無奈退役，像他也已離開檢事官，只能另謀生路。

如今，政府為了政治鬥爭，又要恢復軍法官，試問，說廢就廢的軍法官，如何敢不接受高層指示，成為政府的國家機器，如何能依據《憲法》第80條「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」，何來司法獨立之有？

當初的洪仲丘案，原本就跟軍事審判一點關係都沒有，政治人物藉題炒作，為了民氣可用，說廢就廢；身為軍法官，他願意為了真理、正義而犧牲，但當時可說是莫名其妙就死了。

退役軍法官指出，現在賴清德說要恢復軍審制度根本是假議題，首先推出的版本行政院通過後，還要看法務部、司法院有無意見，最後更要送立法院通過，以如今在野黨占多數的情況，怎麼可能會通過？

他說明，以現有人力要恢復軍審制，還要兼顧行政業務，恐怕會累死一堆人，重蹈政三（軍紀監察單位）什麼都插一腳、業務雜亂的覆轍。

國防部 賴清德 軍審

延伸閱讀

賴清德定調大陸為敵對勢力 賴士葆：升級抗中變仇中

賴清德緊縮兩岸交流 金門旅遊業憂加強審查、陸客團來不了

喊話民眾覺醒 陳玉珍：多數藍委被罷 無人擋賴清德戒嚴

賴清德：中國是台灣境外敵對勢力 國台辦回應

相關新聞

賴清德緊縮兩岸交流 金門旅遊業憂加強審查、陸客團來不了

賴清德總統緊縮兩岸交流，並定調中國大陸為「境外敵對勢力」，金門位居第一線，旅遊業憂心，若中央政府加強審查，未來大陸團抵金...

國民黨將提案軍審公投 民眾黨討論後才定調

賴清德總統昨拋恢復軍審制度，國民黨立院黨團將提公投案反制。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民眾對於現在恢復軍審是否後續還...

賴總統17策略 商總賴正鎰籲維持兩岸人、物、金流穩定

總統賴清德昨召開國安高層會議，宣布應對陸方的十七項策略，衝擊兩岸交流。全國商總榮譽理事長賴正鎰今天喊話，兩岸還是應該要維...

民進黨：國民黨唱和中國侵略意圖 真正民主麻煩製造者

國民黨主席朱立倫今天批評，賴清德總統為麻煩製造者。民進黨發言人韓瑩表示，賴總統針對中國日益加劇的統戰滲透，提出因應措施，...

賴清德稱中國是敵對勢力 馬英九籲冷靜：請依憲法收回

賴清德總統公開指稱「中國是境外敵對勢力」，前總統馬英九今天發聲明表示，請賴總統遵守中華民國憲法，收回「新兩國論」與「境外...

賴總統端出17策略 賴正鎰：台商恐出現寒蟬效應

針對總統賴清德昨天宣示關於兩岸交流的十七項策略，全國商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，兩岸從1987年開放探親到開放旅遊及直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。