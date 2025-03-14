軍審廢了又恢復 退役軍法官批「假議題」：送立院怎可能通過？

賴清德總統昨天宣布，恢復軍事審判制度，引發輿論譁然；一名退役後曾轉任檢察事務官的軍法官表示，憲法第81條保障法官為終身職，但國家為了政治鬥爭可以廢掉軍法官，現在又為了作為政治鬥爭的棋子，要恢復軍法官，軍法官何來司法獨立？

賴清德總統昨天宣布，在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，和民進黨過往主張廢除大相逕庭；國防部長顧立雄今天更在立法院會上表示，過去的軍事審判確實有違反憲法，而且不被人民信任的情況。

一名曾在國防部參與《軍事審判法》修法的退役軍法官表示，恢復軍審，只是政治鬥爭下的棋子，抓共諜，為何要恢復軍審、為何要修程序法，難道代表軍人是共諜？為什麼不是修《刑法》、《陸海空軍刑法》、《反滲透法》、《兩岸人民關係條例》？

他指出，依據《憲法》第81條「法官為終身職，非受刑事或懲戒處分，或禁治產之宣告，不得免職。非依法律，不得停職、轉任或減俸」；然而，軍審制說廢就廢，軍法官何來終身職保障？個個轉任檢察事務官、法官助理或是無奈退役，像他也已離開檢事官，只能另謀生路。

如今，政府為了政治鬥爭，又要恢復軍法官，試問，說廢就廢的軍法官，如何敢不接受高層指示，成為政府的國家機器，如何能依據《憲法》第80條「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」，何來司法獨立之有？

當初的洪仲丘案，原本就跟軍事審判一點關係都沒有，政治人物藉題炒作，為了民氣可用，說廢就廢；身為軍法官，他願意為了真理、正義而犧牲，但當時可說是莫名其妙就死了。

退役軍法官指出，現在賴清德說要恢復軍審制度根本是假議題，首先推出的版本行政院通過後，還要看法務部、司法院有無意見，最後更要送立法院通過，以如今在野黨占多數的情況，怎麼可能會通過？

他說明，以現有人力要恢復軍審制，還要兼顧行政業務，恐怕會累死一堆人，重蹈政三（軍紀監察單位）什麼都插一腳、業務雜亂的覆轍。