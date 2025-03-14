顧立雄稱過往軍審違憲 退役軍法官：我過去都違法判決?

賴清德總統昨天宣布恢復軍事審判制度，和民進黨過往主張廢除大相逕庭，引發關注；國防部長顧立雄更說，過往確實違反憲法，他的見解沒有改變。一名退役軍法官指出，「難道過去我的判決都是違法判決，現在都要被調查了？」

顧立雄今天在立法院會上表示，過去的軍事審判確實有違反憲法，而且不被人民信任的情況，所以他的見解並沒有改變，接下來他要盡個人最大的努力，確保重新開機的軍事審判制度會跟過去的制度不一樣，包括確保公平審判、確保合乎正當法律程序。

一名曾在國防部服務過、曾擔任至庭長的退役軍法官受訪指出，按照現在部長的說法，「難道過去我參與的軍事審判違反憲法？」這樣他每一個判決都是違法判決、每一個案子都是冤獄，現在是否要接受國家調查？當初被判刑的官兵都可以申請國家賠償？

退役軍法官說，民主國家如美國本來就應該要有軍事審判制度，當時原本就不應該廢除，廢除軍審後，軍人犯罪回歸一般司法機關追訴、審理，搞得部隊不時出現逃兵；一般地院通常判刑2月、3月，不是罰錢了事，就是宣告緩刑。

這樣的情況，導致部隊軍紀渙散，平時就叫不動、嫌辛苦就逃兵，一打仗豈不丟槍棄甲而逃？如果平時就依照《陸海空軍刑法》審理，凝聚服從、團結的士氣，班長才有辦法帶兵，士兵才會聽話。如過去金門有十萬大軍，亦能軍紀嚴明。

退役軍法官認為，一廢十幾年，現在又說要恢復，那之後誰還要當軍人；而且中斷一個制度很簡單，現在突然說要恢復，軍法官已經斷層十幾年，曾經參與過軍事審判的都已經退役，即使是新招考軍法官，也都沒有實務經驗。

他指出，為什麼不能直接由司法官轉任？像他是從軍校出身，受軍事訓練，畢業後都在部隊，熟悉軍方傳統、特性、軍事單位文化、文書、作業流程，才一路從軍法官當到庭長；如果對部隊一無所悉，如何能當合適的軍法官？

他認同，維護軍紀，需要恢復軍事審判，需要軍法；但要制度能夠順利運作，除非採用特聘的方式，將有實務經驗的退役軍法官找回去指導新考進的學弟妹，否則難以銜接，在人事、後勤、訓練上也需要很多配套措施。