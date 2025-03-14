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賴清德緊縮兩岸交流 金門旅遊業憂加強審查、陸客團來不了

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門自去年10月恢復陸客自由行後，迎來了大量的陸客，圖為假日知名景點建功嶼的熱鬧景象。記者蔡家蓁／攝影
金門自去年10月恢復陸客自由行後，迎來了大量的陸客，圖為假日知名景點建功嶼的熱鬧景象。記者蔡家蓁／攝影

賴清德總統緊縮兩岸交流，並定調中國大陸為「境外敵對勢力」，金門位居第一線，旅遊業憂心，若中央政府加強審查，未來大陸團抵金將更為困難。議員建議，兩岸可利用金門的地理優勢，增加交流，釋出善意，避免局勢緊張，減少衝突發生。

賴清德昨天談話造成兩岸關係緊繃，不過，金門今天街頭仍有遊客漫步，熱門的小吃店前，都能見到大排長龍，看不出緊張的氛圍；還有許多陸客騎著電動車穿梭於大街小巷，生活節奏一如既往。

議員董森堡表示，兩岸政治角力持續，涉及政治、經濟、外交等多方面的競爭，金門位於兩岸前線，具有特殊的地緣政治優勢。過去，前總統陳水扁曾在金門發表大膽宣言，國台辦與陸委會也曾在金門舉行會談，兩岸可利用金門的地理優勢，增加交流，釋出善意，避免擦槍走火衍生更多的紛端。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信指出，目前陸客來金門的數量不大，2024年10月開放以來，約有近7萬多人次到訪，與以前幾天就好幾萬，真的差很多，若中央政府加強審查，未來大陸交流團來台將更為困難。

翁炳信強調，現在的金門的宗教交流都是商業行為，且多數為自費，大陸已經沒有在落地接待，政府應多關注民生議題，避免過度政治化。

也有旅遊業者表示，現在大陸的市場景氣很差，政府的預算也有限，不可能像過去一樣花大錢搞統戰，「中央這麼害怕，乾脆把小三通停一停，金門再度恢復戒嚴」，自己「閉門造車」就好，認為中央過於謹慎，將正常文化與宗教交流政治化，不僅損害民間情感連結，也可能影響兩岸和平發展。

金門縣過往每年都會舉辦多次的宗教交流，一切儀式遵循古禮進行。圖／本報資料照片
金門縣過往每年都會舉辦多次的宗教交流，一切儀式遵循古禮進行。圖／本報資料照片

賴清德 金門 陸客

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