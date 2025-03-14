賴清德緊縮兩岸交流 金門旅遊業憂加強審查、陸客團來不了

賴清德總統緊縮兩岸交流，並定調中國大陸為「境外敵對勢力」，金門位居第一線，旅遊業憂心，若中央政府加強審查，未來大陸團抵金將更為困難。議員建議，兩岸可利用金門的地理優勢，增加交流，釋出善意，避免局勢緊張，減少衝突發生。

賴清德昨天談話造成兩岸關係緊繃，不過，金門今天街頭仍有遊客漫步，熱門的小吃店前，都能見到大排長龍，看不出緊張的氛圍；還有許多陸客騎著電動車穿梭於大街小巷，生活節奏一如既往。

議員董森堡表示，兩岸政治角力持續，涉及政治、經濟、外交等多方面的競爭，金門位於兩岸前線，具有特殊的地緣政治優勢。過去，前總統陳水扁曾在金門發表大膽宣言，國台辦與陸委會也曾在金門舉行會談，兩岸可利用金門的地理優勢，增加交流，釋出善意，避免擦槍走火衍生更多的紛端。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信指出，目前陸客來金門的數量不大，2024年10月開放以來，約有近7萬多人次到訪，與以前幾天就好幾萬，真的差很多，若中央政府加強審查，未來大陸交流團來台將更為困難。

翁炳信強調，現在的金門的宗教交流都是商業行為，且多數為自費，大陸已經沒有在落地接待，政府應多關注民生議題，避免過度政治化。