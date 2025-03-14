快訊

中伊俄會晤解決伊朗核問題 王毅點名美國「早日回歸復談」

傅崐萁競選小物違法？「她」也曾送指甲剪套組 桃檢早簽結

金賽綸媽媽發聲！怒控金秀賢「公然說謊」 預告公開更猛照片

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨將提案軍審公投 民眾黨討論後才定調

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷指出，對於國民黨團公投提案，民眾黨團會進一步討論後才有定調。圖／報系資料照
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷指出，對於國民黨團公投提案，民眾黨團會進一步討論後才有定調。圖／報系資料照

賴清德總統昨拋恢復軍審制度，國民黨立院黨團將提公投案反制。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民眾對於現在恢復軍審是否後續還會「走向戒嚴」的聯想，進一步走向獨裁甚至法西斯，賴政府都要給個交代，「至於國民黨團公投提案，民眾黨團會進一步開會討論後才定調。」

張啓楷表示，賴清德未經討論突然拋出恢復軍審及中國為境外敵對勢力的震撼彈，對台灣民主社會造成衝擊，加上近期南韓的戒嚴事件，民進黨團竟然發文挺戒嚴，變成國際大笑話，國際間大批民進黨是「噁心的蟾蜍」。

張啓楷提到，民眾對於現在恢復軍審，是否後續還會走向戒嚴的聯想，賴清德及民進黨對國內，以抗中保台抹紅在野勢力、樹立敵人，進一步走向獨裁、甚至法西斯，賴政府都要給個交代。

對於國民黨的提案，張啓楷坦言，民眾黨團會更進一步討論後才有定調，但最重要的，賴政府是否假抗中保台之名，行奪權及獨裁專制之實，相信全民會警覺小心，共同捍衛民主、自由和人權，莫讓民主變成只剩「民進黨做主」。

張啓楷 民進黨 軍審

延伸閱讀

喊話民眾覺醒 陳玉珍：多數藍委被罷 無人擋賴清德戒嚴

川普兩岸戰略模糊 賴政府出手「賴17條」凸顯台海險峻

賴清德提17策略／反分裂法20周年 人民大會堂辦活動勢將表態

競選小物案遭搜 傅崐萁：已偵結 賴清德慣用的北檢恫嚇在野

相關新聞

賴清德緊縮兩岸交流 金門旅遊業憂加強審查、陸客團來不了

賴清德總統緊縮兩岸交流，並定調中國大陸為「境外敵對勢力」，金門位居第一線，旅遊業憂心，若中央政府加強審查，未來大陸團抵金...

國民黨將提案軍審公投 民眾黨討論後才定調

賴清德總統昨拋恢復軍審制度，國民黨立院黨團將提公投案反制。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民眾對於現在恢復軍審是否後續還...

賴清德定調大陸為敵對勢力 賴士葆：升級抗中變仇中

賴清德總統正式定調中國大陸為境外敵對勢力，並宣布恢復軍審。國民黨立委賴士葆指出，賴清德無力改善兩岸，將「抗中」升級「仇中...

批賴清德遂行台獨目標 朱立倫：定義準戰爭的麻煩製造者

賴清德總統昨天宣布5項國安威脅、17項因應策略，更直接稱呼對岸為「敵對勢力」。國民黨主席朱立倫今表示，指歷任總統都努力希...

影／朱立倫回應「賴17條」 批賴為兩岸麻煩製造者

國民黨主席朱立倫今天針對「賴17條」發表公開談話，他指出，賴清德總統昨天的宣告，是近30幾年來第一次將對岸定位為敵對關係...

顧立雄稱過往軍審違憲 退役軍法官：我過去都違法判決?

賴清德總統昨天宣布恢復軍事審判制度，和民進黨過往主張廢除大相逕庭，引發關注；國防部長顧立雄更說，過往確實違反憲法，他的見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。