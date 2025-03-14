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國民黨將提案軍審公投 民眾黨討論後才定調
賴清德總統昨拋恢復軍審制度，國民黨立院黨團將提公投案反制。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民眾對於現在恢復軍審是否後續還會「走向戒嚴」的聯想，進一步走向獨裁甚至法西斯，賴政府都要給個交代，「至於國民黨團公投提案，民眾黨團會進一步開會討論後才定調。」
張啓楷表示，賴清德未經討論突然拋出恢復軍審及中國為境外敵對勢力的震撼彈，對台灣民主社會造成衝擊，加上近期南韓的戒嚴事件，民進黨團竟然發文挺戒嚴，變成國際大笑話，國際間大批民進黨是「噁心的蟾蜍」。
張啓楷提到，民眾對於現在恢復軍審，是否後續還會走向戒嚴的聯想，賴清德及民進黨對國內，以抗中保台抹紅在野勢力、樹立敵人，進一步走向獨裁、甚至法西斯，賴政府都要給個交代。
對於國民黨的提案，張啓楷坦言，民眾黨團會更進一步討論後才有定調，但最重要的，賴政府是否假抗中保台之名，行奪權及獨裁專制之實，相信全民會警覺小心，共同捍衛民主、自由和人權，莫讓民主變成只剩「民進黨做主」。
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