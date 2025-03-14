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民進黨：朱立倫應先為藍委提案恢復軍審向國軍道歉

中央社／ 台北14日電

國民黨主席朱立倫今天要求總統賴清德為宣布將恢復軍事審判制度，向國軍道歉。民進黨發言人韓瑩表示，難道國民黨立委先前提案恢復軍審制度，用意也在打擊軍心，朱立倫發言前是否應為先前國民黨立委提案向國軍道歉。

賴總統13日召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等。

朱立倫今天表示，賴總統宣布將恢復軍事審判制度，但竟將檢討修正的原因指向國軍弟兄，這不僅是逃避民進黨的責任，更令軍心大受打擊，身為三軍統帥的總統應當向國軍道歉。

民進黨發言人韓瑩下午回應表示，難道國民黨立委先前提案要恢復軍審制度，真正的用意也是在打擊軍心嗎，朱立倫發言前，有沒有先跟國民黨團立委們對過內容，朱立倫是否要先為自家立委先前的提案向國軍道歉。

韓瑩表示，事實擺在眼前，近年來共諜滲透案件頻傳，2024年起訴人數更是2021的3倍，影響國防機密與戰備安全，這些絕非單一個案，而是國安層級的系統性挑戰。賴總統正視問題、積極強化國安機制，才是對國軍的負責任態度。反觀國民黨，一再輕忽中國威脅，甚至對共諜問題隻字不提，這才是真正的傷害國軍士氣。

國民黨 國軍 朱立倫

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