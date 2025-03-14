快訊

朋友變情人！老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 可能相識原因曝光

流浪紅貴賓沿路乞食遇好心人收養 1年後「暴風式成長變巨犬」飼主傻眼

新詐騙連環發！他相信Mail「4字通知」 一點進去錢慘被盜光

賴清德要恢復軍事審判 台大林鈺雄：國安威脅是「灰色戰爭」

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導
台大教授林鈺雄。圖/讀者提供
台大教授林鈺雄。圖/讀者提供

賴清德總統正式宣布將恢復軍事審判制度，指示進行法規修訂與配套措施；台大法學教授林鈺雄在臉書發文表示，軍事審判制度回復與否，並非單純的司法制度變革，而是國家安全整體戰略調整的一環，應引起社會高度重視，集思廣益，審慎以對。

近年來研究國安相關法制的林鈺雄指出，現今台灣實際面臨的國安威脅，往往不是傳統意義上的「戰時」或「平時」，而是介於兩者之間的「灰色戰爭」。例如，除了軍事騷擾之外，境外敵對勢力對台灣的攻擊，早已不限於傳統軍事行動，而是透過連續破壞海底電纜、駭客不斷入侵基礎設施和大量滲透軍情政商等混合方式進行，且其強度與日俱增。如果現制一方面信奉「戰時應由軍事審判」的命題，另一方面卻把這類灰色戰爭行為，完全排除在軍事審判機制之外，不但自相矛盾，且明顯不切實際。

林鈺雄表示，我國軍事審判制度，以2013年8月修正公布的《軍事審判法》為界（肇因於洪仲丘案），分為舊制與現制；至於更早之前的舊舊制，如戒嚴時期的軍事審判制度，時過境遷，暫且不談。根據修正後現行《軍事審判法》第1條規定，現役軍人於「戰時」觸犯《陸海空軍刑法》或其特別法之罪，適用軍事審判；但在「非戰時（平時）」，軍事案件則移由普通法院審理。這種「平時、戰時二分法」的現制，雖名義上仍保留戰時軍事審判機制，實際上卻名存實亡；而平時軍事案件的審判實務，則存在諸多備受詬病的缺陷與漏洞，這點不容忽視。

他說，首先，「二分法」形同虛設。自2013年修法迄今已邁入第12年，雖歷經藍綠輪流執政，「戰時軍事審判」仍是海市蜃樓，對其規劃與法制建構始終原地踏步。無論是行政院、國防部或立法院，從未針對何謂「戰時」、何時及如何啟動軍事審判、戰地軍事法院及軍審人員如何組成及如何適用法令等問題，提出任何具體規範或修正草案，遑論應對戰時審判的人員培訓。

林說，沒有組織法、沒有作用法、沒有任何準備。難不成大家天真地以為，那個純屬虛構的戰時軍事審判制度，可以在不幸開戰當天，無中生有，一夕之間就開張運作？這種徹頭徹尾的長期不作為，或許是假設「根本不會發生戰爭」，何必杞人憂天？果真如此，這種假設本身，不就是最大的國安警訊？

林鈺雄認為，平心而論，衡諸當初時空環境，2013年8月修法未必一無可取。然而，後續「戰時如何軍事審判」的立法怠惰，以及節節進逼的新型態「灰色戰爭」，不合時宜的軍事審判平戰二分法，早該隨著國安戰略轉變而大幅調整。賴總統對於軍事審判制度的宣示方向，雖然未必是唯一一條或最好的出路，配套也有待評估，但至少直球對決，正視國安威脅並試圖亡羊補牢。

國安 戰爭 機制

延伸閱讀

喊話民眾覺醒 陳玉珍：多數藍委被罷 無人擋賴清德戒嚴

賴清德：中國是台灣境外敵對勢力 國台辦回應

川普兩岸戰略模糊 賴政府出手「賴17條」凸顯台海險峻

賴清德提17策略／反分裂法20周年 人民大會堂辦活動勢將表態

相關新聞

賴清德宣布恢復軍事審判 國民黨團提公投反制

賴清德總統昨天宣布，在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，引發輿論...

卓榮泰：國安威脅17項因應策略 各部會限期考核完成

賴清德總統宣布中國大陸是境外敵對勢力，提出將恢復軍事審判制度，閣揆卓榮泰今天表示，軍事審判的對象、行為態樣和過去全面實施...

賴清德要恢復軍事審判 台大林鈺雄：國安威脅是「灰色戰爭」

賴清德總統正式宣布將恢復軍事審判制度，指示進行法規修訂與配套措施；台大法學教授林鈺雄在臉書發文表示，軍事審判制度回復與否...

恢復軍事審判何時提修法版本 卓榮泰：一個月提計畫

總統賴清德昨天宣布全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度。行政院長卓榮泰今天答詢立委何時可以提出配套修法方案時表示，各...

被定為敵對勢力 大陸強硬反擊 陳玉珍嘆：台已無話語權

賴清德總統推動恢復軍審外，也提出因應大陸五方面威脅的17項策略，正式定調中國大陸為境外敵對勢力。大陸國台辦強硬回擊，被解...

賴清德：中國是台灣境外敵對勢力 國台辦回應

中華民國總統賴清德13日召開國安高層會議，會後他首度公開指稱「中國是境外敵對勢力」，並提出5大國安威脅、17項因應策略。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。