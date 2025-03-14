被定為敵對勢力 大陸強硬反擊 陳玉珍嘆：台已無話語權

賴清德總統推動恢復軍審外，也提出因應大陸五方面威脅的17項策略，正式定調中國大陸為境外敵對勢力。大陸國台辦強硬回擊，被解讀激怒中國。國民黨立委陳玉珍今日表示，激怒中國與否非我方需考慮，台澎金馬於美中兩強之間，已無話語權。

賴總統昨日提出因應大陸威脅的17項策略。大陸國台辦昨晚回應，強調若台獨分裂勢力突破紅線，將不得不採取「斷然措施」。

陳玉珍說，激不激怒中國這事情，事實上不是我方需要考慮的，因為中美之間的強權關係，台澎金馬在兩大強權之間，「我們基本上已經沒有話語權了，是我們自己把自己的命，交到了別人的手上。美國要怎麼做，中國要怎麼反應，兩大強權之間會合縱連橫。」

陳玉珍指出，即便美中不停打關稅戰，但美中之間也在交流，例如今年6月就在討論，美國總統川普、大陸國家主席習近平是否要在北京見面，有「生日高峰會」，因二人生日只差一天。川普生日為6月14日，習近平生日為6月15日。執政黨把台灣的路走到沒有路，她覺得很遺憾，但這是人民的選擇。

針對賴清德推動恢復軍審，陳玉珍說，賴清德提這些東西，就是要看國民黨反不反對，如果國民黨反對的話，就打成是「中共同路人」。中國大陸所做的兩岸之間政策，有其「大國思維」，不會考慮國民黨怎麼樣，會照其大國思維往前走。

陳玉珍表示，如果中國大陸做了過激的反應，執政黨會拿中國大陸較激動的反應說，大陸是敵人，國民黨就是要跟大陸在一起，賴清德的目的就是要激化大罷免，就是如果大陸又有反應，就說一定要把國民黨委員罷免掉。

陳玉珍說，賴清德身為中華民國的總統，真的要站在老百姓的心理想，賴總統以前說他是台獨的務實主義者，既然身為最高領導人，執政目的就是要讓老百姓可以安居樂業，而不是把百姓綁在一條列車上，往戰爭的方向過去。優先事項應該是怎麼樣讓百姓安居樂業，如果沒有能力處理兩岸關係，應該慢慢靜置，而不是帶頭網可能發生戰爭的方向走去。

陳玉珍表示，她不知道賴清德做這些的目的為何，講這些事情並不是台灣現在的優先事項，老百姓關心的是能不能安居樂業。