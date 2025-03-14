民進黨：阻止中國對外擴張滲透 藍白莫再扯台灣後腿

民進黨今天表示，面對中國對台滲透日益加劇，2024年共諜案起訴人數為2021年三倍，日前也有在台中配網紅拍攝影片鼓吹武統言論，總統賴清德昨日召開國安高層會議，提出對應五大國安及統戰威脅以及十七大項的因應策略，呼籲藍白莫再「飼鳥鼠，咬布袋」扯台灣後腿，傷害國家安全。

民進黨發言人韓瑩表示，近期武統言論頻傳，中國對台進行文化統戰作為值得關注，昨日賴總統也召開國安高層會議做出宣示。然而，國民黨卻護航武統言論，根本是配合中共在台灣打著民主反民主，已經侵犯國家安全與社會安定，更踩到普世價值與台灣社會底線，絕大多數台灣人都無法接受。

韓瑩表示，中共利用極少數的在台中配進行統戰、撕裂台灣社會、混淆視聽認知，甚至鼓吹「武統」言論的行徑，不僅完全無助兩岸良性互動，更是在傷害已融入台灣民主社會的絕大多數善良中配。中共應對此自省、懸崖勒馬，立刻停止各項對台惡意作為。政府對中國統戰滲透採取積極有效的管理作為，才能建立健康有序的兩岸交流，守護包括言論自由在內的台灣民主自由制度。

民進黨中國部主任吳峻鋕表示，中共當局對台滲透統戰不僅無孔不入層出不窮，去年總統大選後更是變本加厲，作為負責任的政府為保衛台灣國家安全與民主自由，必須提出積極強化的作為，包括，陸委會宣布暫停中媒「海峽導報」來台駐點；要求對岸台辦官員來台需與我方對等官員約晤；針對台東縣長赴中見國台辦主任未報備後續將嚴審；註銷「持有中國身分證」台人的戶籍、護照與健保等。