限縮交流恐影響兩湖論壇 許淑華批綠假抗中卻讓觀光農業受害

賴清德總統宣示兩岸交流全面緊縮，恐影響今年南投日月潭、杭州西湖輪辦的「兩湖論壇」舉辦。南投縣長許淑華直言，這對南投觀光、農業將產生巨大衝擊，民進黨為了掩飾執政不佳，打抗中保台牌，卻讓廣大的觀光業者和農民受害，實在不應該。

南投縣和大陸杭州市輪流舉辦兩湖論壇，今年輪到由南投縣政府率隊到大陸參加。兩湖論壇除了促進文化、宗教、觀光交流外，也是行銷南投農產品的重要管道，前年南投縣政府率縣農會、13鄉鎮市農會參加論壇，共簽下10億元的農產品採購備忘錄，擴大茶葉等農產銷售管道。

對於中央全面緊縮兩岸交流，連宗教、文化、教育等交流都要受審查，許淑華砲轟說，「沒想到中央為了轉移台積電赴美的不良觀感，賴清德執政一年又拿不出有效政績，打抗中保台牌，以兩岸交流為籌碼，犧牲的卻是觀光業和農民的權益。」

許淑華說，大陸開放陸客踩線團後，民進黨政府對陸客觀光東卡、西卡，現在乾脆不裝了，直接限縮兩岸交流。觀光是南投經濟命脈，這兩年國旅市場消退，又封鎖大陸團客來台，觀光業首先受害。她替觀光業發聲，如果限制大陸觀光，政府有責任找出替代的國外旅客市場，不能讓觀光業自生自滅。

南投縣觀光產業聯盟協會前理事長林志穎說，他本就對陸客來台相當悲觀，台灣經歷疫情，觀光業重創，靠著國旅苦撐，但風災、花蓮地震再度重創觀光，春節、二二八連假住宿大幅萎縮，現在幾乎關閉陸客觀光，對政府觀光政策已不抱期望。

南投縣政府表示，今年的兩湖論壇期程仍未確定，會配合南投縣議會敲定日期，並依現行規定向中央申請赴陸，能否成行由陸委會決定。日月潭、西湖兩湖論壇舉辦多年，都是以文化、農業、教育、觀光交流為主，不涉及政治議題，如果因此受阻，相當可惜。

許淑華說，賴政府為了穩固政權，打抗中保台牌，甚至審查藝人言論，她認為這是總統變相擴權，營造台灣被滲透的印象，只會讓兩岸關係更加緊張。現在就連不涉及政治的兩岸正常交流，都要對參加的公職人員加強審查，讓公務員和農會人員都要擔心扣上被滲透的帽子，民進黨可能收穫政治利益，但受害的恐怕還是國人。